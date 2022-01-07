Франція та Німеччина ініціюювали "нормандську" зустріч у найближчі тижні

Франція та Німеччина ініціюювали зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" протягом кількох наступних тижнів щодо врегулювання ситуації на сході України.

Про це заявив президент Франції Еммануеля Макрон на пресконференції, яка транслювалася на його Twitter-сторінці.

"Ми запропонуємо наш спільний погляд щодо архітектури європейської безпеки, і ми вже це робимо в поточній ситуації, наприклад, у випадку з Україною. Це Нормандський формат. З канцлером Шольцем (федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц – ред.) ми запропонували провести ще одну зустріч протягом наступних тижнів, – сказав Макрон, передає "Укрінформ".

За його словами, геополітична ситуація в регіоні протребує того, щоб Євросоюз пропонував своє бачення її вирішення.

Востаннє лідери країн Нормандської четвірки зустрічалися у форматі відеоконференції у листопаді 2020 року. До цього вони проводили зустріч у Парижі у грудні 2019 року.

Що відомо

Російські ЗМІ повідомили, що ввечері 6 січня у Москві відбулися переговори радника канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнса Пльотнера, дипломатичного радника президента Франції Еммануеля Бонна та заступника глава адміністрації президента Росії Дмитра Козака щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

5 січня глава Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонні переговори з представниками "нормандського формату" — Франції та Німеччини без Росії.

30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі. Байден закликав Росію до деескалації напруженості з Україною. Він чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну, повідомили у Білому домі.

Після цього, 2 січня, Байден і Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання недопущення подальшої ескалації ситуації на україно-російському кордоні.

У грудні 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розробила "10 кроків для виконання Мінська" й готова говорити з РФ напряму.

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