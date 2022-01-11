Від початку 2022 року на Івано-Франківщині сталися 110 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинули троє людей, зокрема й немовля. Про це в етері Українського радіо Карпати розповіла речниця Нацполіції області Тетяна Іванюк.

"У 15 аваріях 13 людей травмувалися, троє загинули. Серед травмованих — одна дитина, також одне немовля загинуло. Це — 5-місячна дівчинка, яка під час аварії перебувала в люльці від колиски на руках у матері", — повідомила Тетяна Іванюк.

За словами медика Міністерства внутрішніх справ України в області Лесі Марковецької, дитину батьки перевозили неправильно.

"Під час різкого гальмування автомобіля дитина вагою 7 кг внаслідок моменту інерції та імпульсу стає важчою у 45-100 разів. Тому вона фактично "перетворюється на ядро", яке вилітає з автомобіля. Якщо дитина перебуває на передньому сидінні, то вона вибиває лобове скло або травмується до нього і гине від удару", — пояснює Леся Марковецька.

З її слів, навіть якщо мама пристебнута, але тримає дитину на руках, то не зможе її втримати під час різкого гальмування.

"Тому однозначно єдиний спосіб правильного перевезення дитини – використання автокрісла. А дорослі повинні обов’язково пристебнутися пасками безпеки. Тільки ремінь безпеки – це 70% врятованих життів у ДТП", — каже Леся Марковецька.

За словами Тетяни Іванюк, основними причинами аварій на дорогах Івано-Франківщини є:

перевищення швидкості;

порушення правил маневрування;

недотримання дистанції;

порушення правил проїзду перехресть;

керування транспортним засобом у нетверезому стані.

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"Від початку 2022 року поліцейські наклали 270 штрафів за перевищення швидкості. За весь минулий рік таких штрафів виписали 21 568 водіям. 95 керманичів оштрафували за керування у стані сп’яніння цьогоріч, 3 644 – за весь минулий рік", — розповіла речниця Нацполіції області.

Загалом, за словами Тетяни Іванюк, торік на дорогах області патрульні зареєстрували 4 241 дорожньо-транспортну пригоду. У 866 аваріях травмувалися 1 116 людей, 118 — загинули. 271 ДТП – наїзд на пішохода.

Що відомо

Перша смертельна ДТП в області сталася 3 січня у селі Березівка. 67-річний водій автомобілем Volkswagen Transporter наїхав на пішохода, який переходив проїжджу частину дороги. Чоловік загинув.

Ще одна аварія сталася наступного дня у селі Рівня Верховинської територіальної громади. Там 34-річний житель Києва автомобілем Toyota Avensis насмерть збив пішохода, який вів велосипед.

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