На Франківщині під колесами автомобіля загинув пішохід

4 січня на Івано-Франківщині автомобіль наїхав на пішохода, який йшов проїжджою частиною дороги. Внаслідок аварії чоловік загинув. Про це Суспільному повідомили в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації.

Аварія сталася о 17:46 у селі Рівня Верховинської територіальної громади.

34-річний житель Києва автомобілем Toyota Avensis їхав автодорогою Р-62 сполученням Криворівня — Чернівці. У селі Рівня він автівкою збив пішохода, який вів велосипед. В результаті ДТП загинув 75-річний місцевий житель.

На Facebook-сторінці Нацполіції в області повідомили, що водія перевірили на стан сп'яніння. Чоловік — тверезий.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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