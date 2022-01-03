На Івано-Франківщині автівка збила 13-річну дівчину

У селі Добротів Ланчинської територіальної громади, що на Івано-Франківщині, автомобіль збив 13-річну дівчину. Про це Суспільне інформують в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації.
Аварія сталася 2 січня о 22:55. 40-річний водій автомобіля Audi A4 наїхав на дівчинку-пішохода, яка йшла проїзною частиною дороги.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди дитина отримала травми. Дівчинку госпіталізували в Івано-Франківську обласну дитячу клінічну лікарню.
Генеральний директор медзакладу Тарас Мельник кореспондентці Суспільного розповів, що дівчинка — у важкому стані. Зараз вона перебуває у реанімації.
"У дитини є поєднана краніо-скелетна травма. Зараз є незначна позитивна динаміка. Пацієнтку прийняли в лікарню в комі, зараз є сопорозний Сопор — патологічний стан, глибоке пригнічення свідомості зі збереженням рефлекторної діяльності у відповідь на такі подразники, як біль, різкий звук, яскраве світло.стан, ознаки мозкової недостатності зменшилися, тому оперувати поки що не треба", — повідомив Тарас Мельник.
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