На Івано-Франківщині в селі Соколівка Косівської територіальної громади автомобіль в'їхав у житловий будинок. Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.
Повідомлення про аварію до косівських рятувальників надійшло 7 січня о 12:40.
Легковий автомобіль з'їхав з проїжджої частини дороги та в'їхав у будинок.
Надзвичайники врятували з автомобіля жінку та передали її працівникам екстреної медичної допомоги.
У коментарі Суспільному речниця поліції області Лідія Бойко повідомила, що в автомобілі був 47-річний водій та 46-річна пасажирка, мешканці Чернівецької області.
"Зі слів водія, він не впорався з керуванням, внаслідок чого відбулося зіткнення. Їх госпіталізували у медзаклад. Попередньо, їхньому життю нічого не загрожує", — повідомила Лідія Бойко.
З її слів, на момент аварії у будинку був чоловік. Він перебував в іншій кімнаті та не травмувався.
Водія перевірили на стан сп'яніння. Чоловік — тверезий.
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