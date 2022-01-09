На Івано-Франківщині у ДТП травмувалася 3-річна дитина

8 січня приблизно о 16:00 у селі Середній Угринів Калуського району сталася ДТП — зіткнулися автомобілі Citroen Berlingo та Mercedes-Benz. Внаслідок аварії травмувалася 3-річна дитина — її госпіталізували. Про це Суспільне інформує управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації.
Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Романа Шухевича.
"27-річний житель села Петранки, кермуючи автомобілем Citroen Berlingo виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з авто Mercedes-Benz, яким кермував 41-річний житель Середнього Угринова. Внаслідок ДТП травмувався 3-річний пасажир автомобіля Citroen", — йдеться у дописі.
У дитини — перелом стегна. Її госпіталізували до лікарні.
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