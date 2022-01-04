Впродовж 1-3 січня поліцейські Івано-Франківщини зупинили 53 водіїв, які керували автомобілями у нетверезому стані. Про це повідомляють на Facebook-сторінці Нацполіції в області.
Як йдеться у дописі, на всіх порушників поліцейські склали адміністративні протоколи.
Крім цього, під час святкових вихідних в Івано-Франківській області сталися 37 аварій. З них — п'ять ДТП з травмованими. В одній аварії загинув пішохід. За фактами дорожньо-транспортних пригод поліцейські розпочали кримінальні провадження.
Всього впродовж трьох днів 2022 року у поліції зареєстрували 1 233 повідомлення від жителів області.
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