У селі Микуличин на Івано-Франківщині киянин автомобілем Hyundai Tucson наїхав на жінку, яка перетинала вулицю на пішохідному переході. З політравмою та пошкодженням спинного мозку її госпіталізували спершу в Яремчанську центральну районну лікарню, а потім — в обласну клінічну лікарню в Івано-Франківську, повідомив Суспільному медичний директор закладу Андрій Яворський.

"Вона — у реанімації, стан важкий. Травми органів грудної клітки, переломи кісток тазу, перелом хребта, є пошкодження спинного мозку, переломи рук, десь так. Тобто жінка — з політравмою, стан важкий, але стабільний. Ми далі обстежуємо, будемо вирішувати, чи здійснювати оперативне втручання. Зараз робимо все, щоб її вивести з шоку та стабілізувати", — каже Андрій Яворський.

Травмованій — 37 років. Вона проживає у місті Ямпіль Вінницької області. 4 січня о 17:49 жінка перетинала вулицю Михайла Грушевського на пішохідному переході у селі Микуличин. Там на неї наїхав автомобіль Hyundai Tucson. Водій — з Києва, повідомили Суспільному в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації.

Як йдеться на Facebook-сторінці Нацполіції області, у водія не виявили ознак алкогольного сп’яніння. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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