На Івано-Франківщині в ДТП загинув пішохід

3 січня на Івано-Франківщині автомобіль наїхав на пішохода. Внаслідок аварії чоловік загинув. Про це Суспільному повідомили в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації.

Аварія сталася о 18:00 у селі Березівка Івано-Франківської територіальної громади.

67-річний водій автомобілем Volkswagen Transporter наїхав на пішохода, який переходив проїжджу частину дороги. У результаті ДТП загинув 66-річний чоловік, житель села Березівка.

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