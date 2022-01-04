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На Івано-Франківщині в ДТП загинув пішохід
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На Івано-Франківщині в ДТП загинув пішохід

Маріaна Басалига
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На Івано-Франківщині в ДТП загинув пішохід Фото: Суспільне Карпати

3 січня на Івано-Франківщині автомобіль наїхав на пішохода. Внаслідок аварії чоловік загинув. Про це Суспільному повідомили в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації.

Аварія сталася о 18:00 у селі Березівка Івано-Франківської територіальної громади.

67-річний водій автомобілем Volkswagen Transporter наїхав на пішохода, який переходив проїжджу частину дороги. У результаті ДТП загинув 66-річний чоловік, житель села Березівка.

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