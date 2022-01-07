На Франківщині в ДТП загинуло немовля

На Івано-Франківщині в місті Коломия в ДТП загинуло немовля. Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.
7 січня о 18:55 до коломийських рятувальників надійшло повідомлення про аварію на автодорозі Н-10. Зіткнулися два легкові автомобілі. В результаті ДТП загинула 5-місячна дитина.
Рятувальники від'єднали клем АКБ та передали травмованих людей медикам.
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