У Женеві відбулася робоча вечеря представників делегацій США та РФ

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман у неділю, 9 січня, зустрілася в Женеві із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим. Про це повідомив представник Держдепартаменту Нед Прайс, йдеться на сайті Держдепу.

“Заступниця Секретаря та заступник Міністра закордонних справ обговорили двосторонні теми, які обговорюватимуть обидві сторони під час позачергового засідання Діалогу стратегічної стабільності (SSD) 10 січня”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, Шерман наголосила на прихильності Сполучених Штатів Америки міжнародним принципам суверенітету, територіальної цілісності та свободи суверенних держав обирати власні альянси, зазначили у Держдепі. Вона підтвердила, що США вітатимуть справжній прогрес за допомогою дипломатії.

“Сполучені Штати обговорюватимуть деякі двосторонні питання з Росією на SSD, але не обговорюватимуть європейську безпеку без наших європейських союзників і партнерів”, — зазначено у повідомленні Держдепу.

Заступниця держсекретаря підкреслила, що обговорення окремих тем буде зарезервовано для засідання Ради НАТО-Росія в Брюсселі 12 січня і засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 13 січня.

Як передає The Associated Press, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков спрогнозував “важкі” переговори зі Сполученими Штатами цього тижня після того, як відвідав робочу вечерю з американськими чиновниками в Женеві в неділю в рамках початку низки зустрічей у трьох європейських містах цього тижня. Зустріч Рябкова і Шерман тривала понад дві години, повідомляє The Associated Press.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков також заявив, що Сполучені Штати Америки не розуміють російську сторону на переговорах. Про це пише New York Times.

За словами Рябкова, американська сторона не розуміє цілі Кремля, які "виходять далеко за рамки питань контролю озброєнь". Російський дипломат сказав, що сигнали, надіслані американськими посадовцями напередодні переговорів, демонструють нерозуміння того, що потрібно російській стороні. За його словами, РФ зацікавлена повернути Альянс на позиції, рівнозначні тим, які були у 1997 році.

Як пише New York Times, за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, під час переговорів із РФ “не йдеться про поступки” під загрозою російського вторгнення в Україну через майже вісім років після того, як Росія анексувала Крим.

“Йдеться про те, щоб побачити, чи в контексті діалогу та дипломатії є речі, які обидві сторони, усі сторони, можуть зробити, щоб зменшити напруженість”, – цитує Блінкена видання. “Ми робили це в минулому”, — сказав він.

Що відомо

Російська делегація 9 січня прибула до Швейцарії для участі в переговорах зі США стосовно так званих "гарантій безпеки". Серед вимог Росії – недопущення вступу України до НАТО.

На початку січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що зустріч Північноатлантичного альянсу та Росії з питань "гарантій безпеки" запланована на 12 січня. А перед цим, 10 січня, відбудеться засідання комісії НАТО — Україна. Ці перемовини відбудуться на тлі повідомлень про скупчення військ РФ на кордоні з Україною.

7 січня відбулось позачергове відеозасідання голів МЗС країн-членів НАТО, під час якого міністри підтвердили готовність до розширення Альянсу та права України вступити до НАТО.

Видання The New York Times опублікувало мапу, на якій показало розташування російських військ на кордоні з Україною.

Ввечері 2 січня президенти США та України Джозеф Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання недопущення подальшої ескалації ситуації на україно-російському кордоні.

30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі. Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну, повідомили у Білому домі.

