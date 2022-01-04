НАТО та Росія проведуть зустріч з українського питання 12 січня — Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив проведення зустрічі між представниками альянсу та РФ через напруження на українському кордоні 12 січня.
Зустріч відбудеться у Брюсселі, після безпекових переговорів з російськими чиновниками у Женеві 10 січня, передає Reuters.
"Будь-який діалог з Росією повинен відбуватися на основі взаємності, вирішувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії і проводитися за участі європейських партнерів НАТО", — заявили представники альянсу.
При цьому офіційна Москва хоче гарантій, що НАТО зупинить своє розширення на схід і припинить військову співпрацю з Україною та Грузією.
Очікується, що у переговорах братимуть участь заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков та інші високопоставлені російські чиновники.
Після зустрічі РФ-НАТО, 13 січня заплановано також переговори у широкому форматі Організації з безпеки і співробітництва в Європі, до якої входять Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО, а також Росія і Україна.
Що відомо
- Ввечері 2 січня президенти США та України Джозеф Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання недопущення подальшої ескалації ситуації на україно-російському кордоні.
- Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі. Розмова почалася 30 грудня о 15:35 за Вашингтоном (о 22:35 за Києвом). Перемовини тривали близько 50 хвилин. Байден закликав Росію до деескалації напруженості з Україною. Він чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну, повідомили у Білому домі.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив 30 грудня, що Радбез не бачить загроз для" відкритої агресії з боку Російської федерації".
- 29 грудня державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову із президентом Володимиром Зеленським та підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.
- 24 грудня президент Володимир Зеленський у режимі відеозв'язку поговорив із сенаторами та конгресменами США про ситуацію на сході України та кордоні з Росією, а також про "Північний потік-2".
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