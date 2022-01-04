НАТО та Росія проведуть зустріч з українського питання 12 січня — Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив проведення зустрічі між представниками альянсу та РФ через напруження на українському кордоні 12 січня.

Зустріч відбудеться у Брюсселі, після безпекових переговорів з російськими чиновниками у Женеві 10 січня, передає Reuters.

"Будь-який діалог з Росією повинен відбуватися на основі взаємності, вирішувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії і проводитися за участі європейських партнерів НАТО", — заявили представники альянсу.

При цьому офіційна Москва хоче гарантій, що НАТО зупинить своє розширення на схід і припинить військову співпрацю з Україною та Грузією.

Очікується, що у переговорах братимуть участь заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков та інші високопоставлені російські чиновники.

Після зустрічі РФ-НАТО, 13 січня заплановано також переговори у широкому форматі Організації з безпеки і співробітництва в Європі, до якої входять Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО, а також Росія і Україна.

Що відомо

Ввечері 2 січня президенти США та України Джозеф Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання недопущення подальшої ескалації ситуації на україно-російському кордоні.

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі. Розмова почалася 30 грудня о 15:35 за Вашингтоном (о 22:35 за Києвом). Перемовини тривали близько 50 хвилин. Байден закликав Росію до деескалації напруженості з Україною. Він чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну, повідомили у Білому домі.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив 30 грудня, що Радбез не бачить загроз для" відкритої агресії з боку Російської федерації".

29 грудня державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову із президентом Володимиром Зеленським та підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. 24 грудня президент Володимир Зеленський у режимі відеозв'язку поговорив із сенаторами та конгресменами США про ситуацію на сході України та кордоні з Росією, а також про "Північний потік-2".

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