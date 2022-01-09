США і Росія проведуть у Женеві попередні переговори щодо "гарантій безпеки"

Російська делегація 9 січня прибула до Швейцарії для участі в переговорах зі США стосовно так званих "гарантій безпеки". Серед вимог Росії – недопущення вступу України до НАТО.

Про це повідомила російська агенція ТАСС.

Зазначається, щодо складу російської делегації входять представники МЗС та Міноборони країни, її очолює заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков. Повідомляється, що вже ввечері 9 січня сторони проведуть попередню частину зустрічі. А 10 січня відбудеться головна зустріч, під час якої представники США та Росії обговорять питання безпеки та нарощування російських військ біля кордонів України. США на цих перемовинах представлятиме заступниця держсекретаря Венді Шерман. 12 січня аналогічні перемовини відбудуться між Росією і НАТО.

Напередодні зустрічей офіційні особи США категорично відкинули вимоги Росії щодо нерозширення НАТО на Cхід та виведення американських військ зі Східної Європи. Зокрема, речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США не розглядають можливості скорочення чисельності американських військ у Європі. А державний секретар США Ентоні Блінкен під час розмови з верховним представником Євросоюзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозепом Боррелем попередив, що будь-яка подальша агресія Росії щодо України "призведе до жорсткої відповіді".

Що передувало

17 грудня 2021 року Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР, а отже й України. У відповідь США й НАТО заявили, що обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. Водночас у МЗС України наголосили, що лише країна та НАТО мають вирішувати, як розвиватимуться їх відносини. Це стосується й питання вступу України до Альянсу.

23 грудня прессекретарка Білого дому Джейн Псакі заявила, що США відкидають пропозиції РФ, пов’язані з "гарантіями безпеки" щодо нерозширення НАТО. На початку січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що зустріч Північноатлантичного альянсу та Росії з питань "гарантій безпеки" запланована на 12 січня. А перед цим, 10 січня, відбудеться засідання комісії НАТО — Україна. Ці перемовини відбудуться на тлі повідомлень про скупчення військ РФ на кордоні з Україною.

Що відомо

7 січня відбулось позачергове відеозасідання голів МЗС країн-членів НАТО, під час якого міністри підтвердили готовність до розширення Альянсу та права України вступити до НАТО.

Видання The New York Times опублікувало мапу, на якій показало розташування російських військ на кордоні з Україною.

Ввечері 2 січня президенти США та України Джозеф Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання недопущення подальшої ескалації ситуації на україно-російському кордоні.

30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі. Він чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну, повідомили у Білому домі.

Читайте також:

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу