На Михайлівській площі у Києві влаштували акцію "#СкажиПутіну_НІ", на якій зібралось кілька десятків людей. Захід відбувається напередодні міжнародних перемовин з Росією щодо ситуації навколо України та протидії російській агресії.

Як повідомляє кореспондент Суспільного, учасники акції принесли прапори України, Казахстану та Білорусі, а також розгорнули великий плакат з написом "Скажи Путіну НІ" та блакитно-жовте полотнище.

Дар'я Коваль / Cуспільне

Дар'я Коваль / Cуспільне

Вони кажуть, що таким чином хочуть нагадати владі країни та зокрема МЗС, що українська позиція під час перемовин має бути чіткою — жодних компромісів з Кремлем. Аналогічні акції відбуваються в низці українських міст, а також в інших країнах, зокрема в Італії, Іспанії, Німеччині, Португалії, Великій Британії та США.

Дар'я Коваль / Cуспільне

З Михайлівської площі активісти попрямували до будівлі МЗС, де розгорнули банер з головним меседжем та заспівали гімн України.

Дар'я Коваль / Cуспільне

Дар'я Коваль / Cуспільне

Дар'я Коваль / Cуспільне

Один з організаторів акції, речник "Руху опору капітуляції" Ілля Кононов зазначив, що для українців дуже важливо, щоб доля України не вирішувалася без позиції українського суспільства.

"Ми прийшли сюди, щоб закликати владу і світову спільноту сказати ні ультиматуму Путіна і не йти на компроміси з кремлівським диктатором. Саме тому тут будуть представники не тільки українців, а й інших народів, представники Казахстану, кримські татари, тобто ті, хто зіткнувся з російською агресією. Ми тут для того, щоб разом консолідовано цей меседж світові та владі донести", — заявив він.

Кононов додав, що це мирна акція, до якої долучаються люди з різних регіонів України, зокрема Галичини, а також з прифронтових міст.

Дар'я Коваль / Cуспільне

Серед учасників акції — Жанара Ахметова, журналістка, правозахисниця та близька соратниця казахського опозиціонера Мухтара Аблязова. Себе вона називає казахською біженкою і вже протягом п’яти років проживає в Україні. Вона каже, що бере участь в акції, оскільки має розповідати про поточну ситуацію Казахстані. За її словами, наразі міжнародні лідери та політики не готові дати адекватну оцінку подій в Казахстані.

Дар'я Коваль / Cуспільне Жанара Ахметова, казахська активістка та журналістка

"Це закінчиться тим, що вони будуть зволікати і все буде погіршуватися. Завтра Путін проводитиме зустріч, і він буде зовсім в іншій ролі. Тому що тепер у нього в кишені Білорусь, Казахстан, ті країни, які за наказом Путіна, стали окупантами в нашій країні, а також Таджикистан, Киргизстан, Вірменія, Білорусь. Це мій Радянський Союз. Якщо це проігнорує міжнародна спільнота, завтра всі ці країни будуть виступати проти України, проти Молдови, Литви та всієї Східної Європи. Поки там будуть думати, у нас будуть захоплювати території одна за іншою", — розповіла активістка.

Інша учасниця акції, росіянка Наталя Ващук каже, що Україна – її друга батьківщина, а тому виступає проти політики Путіна.

Дар'я Коваль / Cуспільне Наталія Ващук, учасниця акції

"Я росіянка, багато років тут живу, у мене діти тут. Це друга батьківщина. Те, що відбувається в Казахстані, може перейти до нас. Я не хочу, щоб у нас в Україні таке було. Я проти Путіна і його системи", — каже жінка.

Вона розповіла, що займається волонтерством – пече торти та робить імбирні суміші для фронту.

Ще одна учасниця мирного мітингу Людмила розповіла Суспільному, що прийшла, аби висловити підтримку народу Казахстану.

Дар'я Коваль / Cуспільне Учасниця мирної акції Людмила

"Я дуже негативно ставлюсь до перемовин з Путіним. Про що з ним можна говорити, він вже за вісім років показав себе. Українцям треба об'єднуватися й не бути байдужими. Ми солідарні з казахами, ми такі ж які вони", — заявила вона.

Що відомо

12 січня НАТО та Росія проведуть зустріч з українського питання. Вона відбудеться на тлі повідомлень про скупчення військ РФ на кордоні з Україною, про що стало відомо на початку листопада. Засідання комісії НАТО-Україна відбудеться перед переговорами альянсу з РФ 10 січня.

7 січня відбулось позачергове відеозасідання голів МЗС країн-членів НАТО, під час якого міністри підтвердили готовність до розширення Альянсу та права України вступити до НАТО.

Ввечері 2 січня президенти США та України Джозеф Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання недопущення подальшої ескалації ситуації на україно-російському кордоні.

30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі. Він чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну, повідомили у Білому домі.

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