Перед переговорами представників НАТО із Росією у Брюсселі 10 січня о 12:00 пройде засідання комісії Україна-НАТО, на якому генеральний секретар альянсу та міністр закордонних справ обговорюватимуть безпекову ситуацію в регіоні. Про це йдеться у повідомленні Північноатлантичного альянсу.

"У понеділок, 10 січня 2022 року, генеральний секретар НАТО пан Єнс Столтенберг прийматиме міністра закордонних справ України пана Дмитра Кулебу", — йдеться у повідомленні.

Після засідання комісії очікується спільна пресконференція Столтенберга та Кулеби.

Сам міністра закордонних справ України підтвердив зустріч, а також наголосив, що це засідання є "частиною масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії".

Що відомо

4 січня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив проведення зустрічі між представниками альянсу та РФ через напруження на українському кордоні 12 січня.

Ввечері 2 січня президенти США та України Джозеф Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання недопущення подальшої ескалації ситуації на україно-російському кордоні.

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі. Він чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну, повідомили у Білому домі.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив 30 грудня, що Радбез не бачить загроз для" відкритої агресії з боку Російської федерації".

29 грудня державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову із президентом Володимиром Зеленським та підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. 24 грудня президент Володимир Зеленський у режимі відеозв'язку поговорив із сенаторами та конгресменами США про ситуацію на сході України та кордоні з Росією, а також про "Північний потік-2".

Читайте також

Росії загрожують санкції, якщо вона силою перекроюватиме карту Європи - МЗС Фінляндії

Очільниця МЗС Німеччини відвідає США, де обговорить напруженість між Україною та Росією

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу