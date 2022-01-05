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Засідання комісії НАТО-Україна відбудеться 10 січня перед переговорами альянсу з РФ
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Засідання комісії НАТО-Україна відбудеться 10 січня перед переговорами альянсу з РФ

Ярослав Лепеха
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Засідання комісії НАТО-Україна відбудеться 10 січня перед переговорами альянсу з РФ

Перед переговорами представників НАТО із Росією у Брюсселі 10 січня о 12:00 пройде засідання комісії Україна-НАТО, на якому генеральний секретар альянсу та міністр закордонних справ обговорюватимуть безпекову ситуацію в регіоні. Про це йдеться у повідомленні Північноатлантичного альянсу.

"У понеділок, 10 січня 2022 року, генеральний секретар НАТО пан Єнс Столтенберг прийматиме міністра закордонних справ України пана Дмитра Кулебу", — йдеться у повідомленні.

Після засідання комісії очікується спільна пресконференція Столтенберга та Кулеби.

Сам міністра закордонних справ України підтвердив зустріч, а також наголосив, що це засідання є "частиною масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії".

Що відомо

  • 4 січня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив проведення зустрічі між представниками альянсу та РФ через напруження на українському кордоні 12 січня.
  • Ввечері 2 січня президенти США та України Джозеф Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання недопущення подальшої ескалації ситуації на україно-російському кордоні.
  • Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі. Він чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну, повідомили у Білому домі.
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив 30 грудня, що Радбез не бачить загроз для" відкритої агресії з боку Російської федерації".
  • 29 грудня державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову із президентом Володимиром Зеленським та підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.
  • 24 грудня президент Володимир Зеленський у режимі відеозв'язку поговорив із сенаторами та конгресменами США про ситуацію на сході України та кордоні з Росією, а також про "Північний потік-2".

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