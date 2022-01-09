США не скорочуватимуть чисельність військ у Європі на вимогу Росії – Пентагон

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США не розглядають можливості скорочення чисельності американських військ у Європі.

Про це Кірбі повідомив у Twitter, коментуючи інформацію ЗМІ про те, що Вашингтон нібито готовий обговорювати з Москвою скорочення військ та навчань у Східній Європі, якщо вона погодиться зробити відповідні кроки.

"Були повідомлення NBC News про варіанти, які США розглядають перед переговорами з Росією. Можемо однозначно заявити, що ми не розглядаємо скорочення контингенту у Європі чи зміни позиції там. Також не розглядається зміна чисельності військ у країнах Балтії та у Польщі", — написав представник Пентагону.

Раніше видання NBC News, посилаючись на чинного співробітника Адміністрації президента США Джо Байдена та двох колишніх співробітників спецслужб, повідомило, що під час майбутніх переговорів з Росією представники Сполучених Штатів можуть обговорити скорочення чисельності американських військ у країнах Прибалтики та Польщі. Також, за словами співрозмовників, на переговорах можуть обговорити питання щодо скорочення масштабів військових навчань, що проводяться обома сторонами, своєчасного сповіщення щодо пересування російських військ та про розміщення на території Калінінградської області комплексів "Іскандер" з ракетами, здатними нести ядерні заряди. Водночас в Адміністрації Байдена наголошують, що Росії доведеться зробити "рівноцінні кроки у відповідь".

Що відомо

7 січня відбулось позачергове відеозасідання голів МЗС країн-членів НАТО, під час якого міністри підтвердили готовність до розширення Альянсу та права України вступити до НАТО.

12 січня НАТО та Росія проведуть зустріч з українського питання. Зустріч відбувається на тлі повідомлень про скупчення військ РФ на кордоні з Україною, про що стало відомо на початку листопада. Засідання комісії НАТО-Україна відбудеться перед переговорами альянсу з РФ 10 січня.

Ввечері 2 січня президенти США та України Джозеф Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання недопущення подальшої ескалації ситуації на україно-російському кордоні.

30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі. Він чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну, повідомили у Білому домі.

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