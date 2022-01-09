Державний секретар США Ентоні Блінкен і верховний представник Євросоюзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель обговорили нарощування військових сил Росії навколо України.

Про це повідомила пресслужба Держдепу.

Зазначається, що під час телефонної розмови держсекретар Блінкен наголосив на важливості координації дій на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та попередив, що будь-яка подальша агресія Росії щодо України "призведе до жорсткої відповіді".

Також Блінкен і Боррель обговорили двосторонні та багатосторонні дипломатичні відносини після пропозицій, представлених Росією щодо її поглядів на домовленості про безпеку в Європі. Вони наголосили на тривалому партнерстві США і ЄС та спільних зобов’язаннях щодо трансатлантичної безпеки і протистояння спільним викликам безпеки.

Що відомо

7 січня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може влаштували провокацію як привід напасти на Україну.

12 січня НАТО та Росія проведуть зустріч з українського питання. Зустріч відбудеться на тлі повідомлень про скупчення військ РФ на кордоні з Україною, про що стало відомо на початку листопада. Засідання комісії НАТО-Україна відбудеться перед переговорами альянсу з РФ 10 січня.

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