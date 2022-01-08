Події у Казахстані, позачергова нарада НАТО та бустерна доза вакцини для українців — розповідаємо про головні теми тижня.

У Казахстані почались протести: спочатку виступали проти підвищення цін на газ, згодом — вимагали повного усунення від влади експрезидента Назарбаєва. Протести переросли у сутички з силовиками, зокрема в Алмати, де кілька днів тривають перестрілки. За даними МВС Казахстану, затримали понад 4 200 людей по всій країні. Президент Токаєв закликав ОДКБ ввести військових та наказав силовикам стріляти на ураження без попередження. Аналіз ситуації — тут.

НАТО провела позачергову зустріч через скупчення російських військ біля українських кордонів: заявили, що не підуть на поступки Росії щодо права України вступити в альянс, але "готові її вислухати". Водночас держсекретар США Блінкен припускає, що РФ може влаштували провокацію як привід напасти на Україну.

В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для всіх повнолітніх, незалежно від того, яким препаратом вони щепилися. Зробити її можна не раніше, ніж за пів року після другої дози. Як і де її отримати — тут.

У 2022 році космічні апарати із різних країн вирушать на Місяць, а телескоп "Джеймс Вебб" почне повноцінну роботу та, можливо, допоможе дізнатися більше про зародження Всесвіту. Зібрали п'ять наукових подій, за якими варто стежити у 2022.

У селі Криворівня почалася традиційна Коляда: дев'ять гуртів із присілків, в яких виступають лише чоловіки, колядуватимуть до Водохреща, поки не обійдуть усі хати. Чому стародавні традиції досі підтримують та як правильно слухати коляду — у різдвяному репортажі з Прикарпаття.

Підписуйтесь на щотижневу розсилку Суспільного — тут.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу