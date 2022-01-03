Попри пандемію коронавірусу, економічний спад та військову загрозу з боку Росії, наука у 2021 розвивалася і сягала високих результатів. Одною з головних подій у медицині залишається боротьба з коронавірусною інфекцією. Вчені-медики, фахівці охорони здоров'я і просто лікарі віддають всі свої сили на лікування і поліпшення здоров'я населення. У 2021 році науковці проводили дослідження, що заклали підґрунтя для винаходів і відкриттів у 2022 році. Суспільне розбиралося за якими науковими подіями варто слідкувати протягом року.

Продовження боротьби з пандемією COVID-19

2022 рік стане третім роком пандемії коронавірусу, тому новини про SARS-COV-2 ще неодноразово з’являтимуться в нашому інформаційному просторі. Науковці краще зрозуміють "Омікрон" – новий варіант коронавірусу, який ідентифікували медики з Південної Африки у листопаді 2022 року.

Фото: Associated Press Штам "Омікрон" був уперше виявлений у ПАР

Наразі відомо, що наявні вакцини від COVID-19 є у кілька разів менш ефективними проти "Омікрону". Науковці продовжують досліджувати особливості цього варіанту коронавірусу й детальнішу інформацію про безпечність нового штаму SARS-COV-2 ми дізнаємося протягом року.

За даними Our World in Data лише 48,5% населення Землі вдалося вакцинуватися від коронавірусу. Це переважно жителі економічно розвинених країн, тоді як у деяких країнах африканського континенту навіть лікарі, які працюють із хворими на коронавірус, не мали змоги щепитися від SARS-COV-2.

Старша вірусологиня Регіонального офісу ВООЗ країн Африки Ніксі Гумеде-Моелеці попередила, що неконтрольоване поширення коронавірусу в країнах Африки є ідеальним середовищем для розмноження "дуже тривожних" нових варіантів. Тому існує вірогідність появи нових варіантів коронавірусу протягом 2022 року.

За версією журналу Nature у 2022 році можуть з’явитися оновлені вакцини від різних варіантів SARS-COV-2, таких як "Омікрон". У 2022 також можуть почати масово випускати ДНК-вакцини, які на відміну від мРНК-вакцин можна буде зберігати у звичайних холодильниках. Це допоможе забезпечити вакцинами менш економічно розвинені країни.

Штучний інтелект прискорить розробку лікарських засобів

Науковцям важливо знати форму і функції білків у клітинах людини, адже це дозволить розробляти ліки проти багатьох поширених захворювань, зокрема різних типів ракових пухлин. Наразі відома будова лише третини людських білків. Це пов’язано зі складністю методів їхнього дослідження.

Фото: Associated Press Комп'ютер, що працює з програмним забезпеченням штучного інтелекту, переміг дві команди лікарів-людей у точному розпізнаванні захворювань на магнітно-резонансних зображеннях на конкурсі в Китаї

У липні 2021 року у журналі Science вийшла стаття групи науковців з університету Вашингтону в Сіетлі. У ній описаний алгоритм аналізу білкових взаємодій у клітинах живих організмів, який дозволяє передбачити структуру будь-якого окремо взятого білка, а потім перевірити за допомогою лабораторного обладнання.

Клітини людини функціонують за рахунок білків, які взаємодіють один з одним, передаючи сигнали із “рук в руки” як вогники на ялинковій гірлянді, що бігають із краю в край. Для того, щоб чітко і злагоджено керувати складними біохімічними процесами в клітині, кожен із білків має своєрідну форму, що допомагає йому виконувати конкретне завдання, не перешкоджаючи роботі інших білків клітини.

Алгоритм, який розробили науковці, може детально проаналізувати ці взаємодії і точно передбачити структуру білків клітини. Професор синтетичної біології Манчестерського університету Еріко Такано у коментарі The Guardian говорить: “Нові обчислювальні інструменти швидко впроваджуються в лабораторіях усього світу, що дає змогу вводити нові стратегії для розуміння функцій організму людини та розробки лікарських засобів. За цим варто слідкувати у прийдешньому 2022 році”.

Місяць у центрі уваги

У 2022 році низка космічних апаратів із різних країн світу вирушить на Місяць. У рамках програми Artemis NASA збирається відправити на орбіту супутника Землі космічну станцію Gateway, що в перекладі з англійської означає “шлюз”. “Станція забезпечить життєво важливу підтримку під час повернення людини на поверхню Місяця, а також стане відправною точкою для дослідження глибин космосу” – йдеться у повідомленні на сайті космічного агентства.

Фото: Associated Press В рамках програми Artemis NASA модуль здійснить посадку на Місяць

Наступного року також стартує японська програма Розумної посадки для дослідження Місяця - SLIM, яка дозволить астронавтам висаджуватися у конкретних ділянках супутника. Раніше необхідно було обирати придатне місце для посадки на Місяці, нова методика полегшить доставку техніки на супутник Землі та пришвидшить його дослідження.

Російські інженери розробляють космічний апарат “Луна-25”, який планують запустити у 2022 році з космодрому Східний.

"Апарат має сісти недалеко від Південного полюсу Місяця з метою відпрацювання технології м’якої посадки", – йдеться на сайті науково-виробничого об’єднання ім. С.О. Лавочкіна, де розробляється “Луна-25”.

Дізнаємося більше про зародження Всесвіту

25 грудня NASA запустило у на орбіту космічний телескоп ім. Джеймса Вебба. Це найбільший і найчутливіший інфрачервоний космічний телескоп в історії людства. Він потужніший за телескоп Габбл і може допомогти науковцям зрозуміти як утворилися ранні галактики, виявити ознаки життя на інших планетах і спостерігати за народженням зірок.

Фото: Associated Press Ракета Ariane 5 Arianespace з космічним телескопом Джеймса Вебба на стартовому майданчику

"Телескоп Джеймса Вебба вивчатиме кожну фазу історії космосу, починаючи від перших світлових сяйв після Великого вибуху до формування зоряних систем, здатних підтримувати життя на таких планетах, як Земля, та еволюцію нашої власної Сонячної системи", йдеться на сайті університету Монреаля (Канада).

На сайті NASA зазначається, що для повноцінного старту роботи телескопу на орбіті Землі необхідно щонайменше 6 місяців підготовки. Тому новини про його роботу почнуть надходити вже в другому півріччі 2022 року.

Зелене світло боротьбі з екологічними проблемами

За версієюThe Guardian у 2021 році “багаторічні зусилля екологів нарешті окупилися з політичної точки зору”. Конференція ООН зі змін клімату 2021 року забезпечила охорону природних екосистем по всьому світі. До кінця 2030 року уряди країн зобов’язалися повністю припинити вирубку лісів.

Associated Press Кліматична конференція COP26 у Глазго мала відбутися у 2020 році, але була відкладена через пандемію COVID-19

У 2022 році екологічні питання продовжать бути у центрі уваги політиків і науковців. З 25 квітня по 8 травня в китайському місті Куньмін має відбутися зустріч сторін, що підписали Конвенцію ООН про біологічне різноманіття. На заході делегати від різних країн обговорять і затвердять стратегічний план збереження видів на найближчі 10 років. Зустріч була запланована на 2020 рік, але через пандемію коронавірусу її скасували.

У листопаді 2022 року у Шарм-ель-Шейху (Єгипет) відбудеться черговий раунд кліматичних переговорів ООН під назвою “Конференція зі змін клімату 2022”. Очікується, що країни візьмуть на себе зобов’язання відповідно до Паризької угоди 2015 року скоротивши використання вугілля та викиди метану.

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