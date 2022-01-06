У Казахстані з 1 січня тривають протести. Формальним приводом стало збільшення цін на газ, влада країни частково пішла на поступки, та згодом ситуація змінилась. У ніч проти 5 січня протести переросли в сутички мітингарів і поліції, протягом дня в країні частково був відсутній інтернет і зв'язок.

Президент Токаєв заявив, що очолить Раду безпеки країни замість свого попередника Назарбаєва, який мав обіймати цю посаду довічно. Тим часом в містах протесту почали валити пам'ятники Назарбаєву.

Пізніше Токаєв запровадив надзвичайний стан на всій території Казахстану і провів переговори з президентами РФ і Білорусі Путіним та Лукашенком. У ніч проти 6 січня він оголосив, що звернувся до голів держав ОДКБ (Організація Договору колективної безпеки — ред.) надати допомогу Казахстану в подоланні цієї терористичної загрози".

6 січня ОДКБ і зокрема Росія направила колективні військові сили до Казахстану для придушення протестів. Тим часом казахські військові вже зайшли у центр Алмати, а силовики країни повідомили про "ліквідацію" десятків протестувальників під час антитерористичної операції.

Суспільне слідкує за ходом подій у Казахстані.