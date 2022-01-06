У Казахстані з 1 січня тривають протести. Формальним приводом стало збільшення цін на газ, влада країни частково пішла на поступки, та згодом ситуація змінилась. У ніч проти 5 січня протести переросли в сутички мітингарів і поліції, протягом дня в країні частково був відсутній інтернет і зв'язок.
Президент Токаєв заявив, що очолить Раду безпеки країни замість свого попередника Назарбаєва, який мав обіймати цю посаду довічно. Тим часом в містах протесту почали валити пам'ятники Назарбаєву.
Пізніше Токаєв запровадив надзвичайний стан на всій території Казахстану і провів переговори з президентами РФ і Білорусі Путіним та Лукашенком. У ніч проти 6 січня він оголосив, що звернувся до голів держав ОДКБ (Організація Договору колективної безпеки — ред.) надати допомогу Казахстану в подоланні цієї терористичної загрози".
6 січня ОДКБ і зокрема Росія направила колективні військові сили до Казахстану для придушення протестів. Тим часом казахські військові вже зайшли у центр Алмати, а силовики країни повідомили про "ліквідацію" десятків протестувальників під час антитерористичної операції.
Суспільне слідкує за ходом подій у Казахстані.
У пресцентрі МВС країни повідомили, що поліція Алмати затримала близько двох тисяч учасників протестів.
Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ країни, в Алмати на вулицях почалися нові затримання та "відбиваються будівлі".
"Зброю застосовують? Звісно, проти цих. Я не можу сказати, під час надзвичайного стану так належить робити. Вони прикриваються дітьми, жінками, ми попереджаємо не виходити. Це ускладнює нашу роботу. А їм хочеться познімати", – повідомили у пресслужбі відомства, передає Vласть.
Крім того, у МВС заявили, що "серед терористів та затриманих немає даних щодо загиблих".
ЄС стурбований інтервенцією іноземних військ
Високий представник Європейського союзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель зазначив, що ситуація в Казахстані "викликає занепокоєння". Він також наголосив, що ЄС стурбований інтервенцією іноземних військ і очікує, що це не поставить під загрозу незалежність Казахстану.
"Звичайно ми закликаємо обидві сторони до стриманості, щоб мирні демонстрації лишалися мирними. І звичайно до сил безпеки утриматися від побиття демонстрантів", — наголосив він у коментарі Суспільному під час візиту в Україну.
Білорусь підтвердила участь у місії ОДКБ у Казахстані
"Республіка Білорусь повністю готова надати допомогу дружньому казахстанському народу та у повному обсязі виконає свої союзницькі зобов'язання. У зв'язку з цим білоруські військовослужбовці зі складу миротворчих сил ОДКБ прямують до Казахстану", — заявили у Міністерстві закордонних справ країни.
Окрім того, у повідомленні відомства відзначено "чітку координацію дій протестувальників, організовану протидію бойовиків правоохоронним органам". Білоруське МЗС також звинуватило мітингувальників у спробі насильницького перевороту та зміни влади в Казахстані.
США та Європейський союз засудили насилля під час протестів
"Ми закликаємо всіх, кого це стосується, діяти відповідально та стримано та утримуватися від дій, що можуть призвести до подальшої ескалації насильства. Визнаючи право на мирні демонстрації, ЄС очікує, що вони й надалі залишатимуться ненасильницькими", — йдеться у заяві, опублікованій пресслужбою зовнішньополітичного відомства ЄС.
Також Євросоюз закликав владу Казахстану поважати фундаментальне право громадян на мирний протест та дотримуватися пропорційності під час захисту безпеки країни, а також виконувати свої міжнародні зобов'язання.
Авіакомпанія Air Astana скасувала всі свої рейси до 14:00 7 січня через відсутність інтернету у Казахстані, оскільки він необхідний для інженерних перевірок та записів під час підготовки літаків до польотів, передає Vласть.
Російські ЗМІ із посиланням на комендатуру Алмати повідомили, що кількість загиблих силовиків збільшилася до 13. При цьому серед них двом відтяли голови.
Водночас інформація про постраждалих та загиблих надходить здебільшого з боку офіційний органів Казахстану, або владних ЗМІ. Повної інформації про постраждалих та загиблих з боку протестувальників наразі немає. Окрім того, станом на 11:40 з території України немає доступу до офіційних сайтів більшості державних органів Казахстану.
Російський конгрес інтелігенції виступив проти силового втручання країни у події в Казахстані.
Відповідно до заяви, опублікованій на "Эхо Москвы", представники Когресу висловилися проти участі громадян Росії та силових структур РФ у придушенні протестів у Казахстані, назвали такі дії "злочином проти народів Росії та Казахстану" та заявили, що це погіршить становище російськомовних громадян в країні.
"Російський політичний режим підтримував у Казахстані той самий корумпований авторитарний режим, прагнення позбавитися якого вивело на вулиці міст Казахстану десятки тисяч людей, тому російські війська ніяк не можуть виступати там як миротворці", — йдеться у заяві.
Серед 120 підписантів режисери Гаррі Бардін та Андрій Смирнов, письменники Дмитро Биков та Людмила Уліцька, артистки Наталія Фатєєва та Лія Ахеджакова, поетеса Ольга Седакова, поет та драматург Юлій Кім, кінорежисер Олег Дорман.
Як повідомила перша заступниця голови Міністерства охорони здоров'я Казахстану Ажар Гиніят, внаслідок сутичок травмовані понад тисячу людей.
"Унаслідок протестів у республіці Казахстан постраждалих уже понад тисячу людей, 400 осіб госпіталізовано, 62 особи в реанімації", — сказала Гиніят в ефірі державного телеканалу "Хабар-24".
Серед них — 353 силовики. Окрім того, загинули 12 поліцейських.
Влада країни запровадила держрегулювання цін на паливо
Влада Казахстану заявила, що на 180 днів запроваджує державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ.
"Встановлено граничні ціни на 180 днів на роздрібну реалізацію зрідженого нафтового газу для заправки автотранспорту на АЗС на території Казахстану", — повідомили у пресслужбі уряду країни, передає ІФ.
Зокрема, ціни у різних регіонах на скраплений газ варіюватимуться від 50 до 75 тенге за літр (3,15 - 4,73 грн).
Група українців не змогла залишити Казахстан — МЗС
МЗС України попередило про небезпеку поїздок до Казахстану, а також закликало уникати протестів.
"Закликаємо наших громадян уникати місць масових заходів, насамперед у великих містах, виявляти підвищену пильність і обережність, а також зареєструватися в електронній системі "ДРУГ", щоб дипломати могли вчасно надати допомогу", – ідеться в заяві.
Як відзначили у МЗС, наразі в країні частково обмежено рух регіонального пасажирського транспорту, суттєво затримуються або скасовуються міжнародні авіарейси.
Про скасування рейсів вже повідомили аеропорти Алмати, Актау і Актобе.
Як зазначили в українському МЗС, ввечері 5 січня група українських громадян не змогла вилетіти рейсом Алмати-Київ через призупинення роботи аеропорту. Нині посольство з‘ясовує із адміністрацією аеропорту та авіакомпанією можливість здійснення зазначеного рейсу, підтримує зв‘язок із пасажирами. У МЗС повідомили, що аеропорт Нур-Султана продовжує роботу, тому планується, що українці зможуть вилетіти вже ввечері 6 січня.
Скільки українців хочуть залишити країну, наразі у зовнішньополітичному відомстві не повідомляють.
Близько 9:00 на сайті президента Казахстану з'явилася низка розпоряджень, в яких Токаєв наказує створити спеціальну слідчу групу силовиків для виявлення причин подій, що відбулися, здійснити заходи щодо підвищення бойової готовності та підтримки морального духу військовослужбовців та надати матеріальну підтримку родинам загиблих військових. У розпорядженнях також зазначено, що МВС має створити гарячу лінію для надання інформації про постраждалих внаслідок дій "злочинних угрупувань".
Військові розігнали мітинг на площі Республіки
Вранці 6 січня стало відомо, що казахські військові розігнали мітинг на головній площі Алмати — площі Республіки. Також поліція міста повідомила про загибель десятків мітингувальників під час "антитерористичної операції" в місті.
"Минулої ночі екстремістськими силами було здійснено спроби штурму адміністративних будівель, департаменту поліції Алмати, а також районних управлінь та відділів поліції. Десятки нападників ліквідовано, їх особи ідентифікуються", — заявила офіційна представниця департаменту поліції Алмати Салтанат Азірбек, передає російська агенція "Інтерфакс".
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