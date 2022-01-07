Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв віддав наказав армії та правоохоронцям відкривати вогонь на ураження без попередження у протестувальників.

Про це він повідомив під час звернення до народу 7 січня, передає 24.kg.

"Правоохоронним органам та армії мною дано наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. За кордоном висловлюються заклики до сторін провести переговори для мирного вирішення проблеми. Яка дурість. Які можуть бути переговори зі злочинцями, з убивцями. Нам довелося мати справу з озброєними і підготовленими бандитами як місцевими, так і іноземними. Саме з бандитами, терористами. Тому їх треба знищувати", — заявив Токаєв, додавши, що "терористів буде знищено найближчим часом".

За його словами, загалом ситуація в країні перебуває під контролем. Водночас, зазначав лідер Казахстану, "терористи" продовжують завдавати шкоди державному і приватному майну та "стріляють у мирних громадян". Токаєв попередив, що влада жорстко реагуватиме на всі акти "правового вандалізму".

Він також повідомив, що до країни на його прохання вже прибули миротворчі війська.

"Цей контингент прибув до нашої країни на короткий строк для забезпечення функцій прикриття та забезпечення", — сказав президент країни.

Що відомо

У Казахстані з 1 січня тривають протести, приводом до яких стало збільшення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Станом на вечір 5 січня Міністерство внутрішніх справ Казахстану заявило про 317 постраждалих і вісьмох загиблих силовиків і військовослужбовців Національної гвардії. Місцеві видання повідомляють про випадки мародерства в Алмати. Офіційних даних про постраждалих серед протестувальників немає.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

7 січня парламенти Таджикистану та Киргизії ухвалили рішення відправити свої війська у Казахстан.

7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки.

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