У Казахстані затримали понад 4 тисячі протестувальників, в тому числі іноземців

Станом на 8 січня під час масових протестів у Казахстані затримали понад 4,2 тисячі людей. Серед них є громадяни з сусідніх країн.

Про це повідомили в МВС Казахстану, передає Kazinform.

"У низці регіонів країни правоохоронними органами проводяться оперативні заходи з виявлення та затримання злочинців. Всього в органи поліції доставили 4 тисячі 266 людей", — поінформували у відомстві.

Зазначається, що серед затриманих учасників протестів є іноземні громадяни, але не уточнюється з яких країн. Зокрема, в одному з сіл Алматинської області силовики затримали понад 100 осіб з "сусідньої держави".

Крім того, в МВС Казахстану повідомили, що в мікрорайоні Калкаман в Алмати поліцейські вилучили патрони, боєприпаси, викрадене майно. Також правоохоронці виявили сховище зброї в одному з населених пунктів Жамбильської області.

Що відомо

У Казахстані з 1 січня тривають протести, приводом до яких стало збільшення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Станом на вечір 5 січня МВС Казахстану заявило про 317 постраждалих і вісьмох загиблих силовиків і військовослужбовців Національної гвардії. Місцеві видання повідомляють про випадки мародерства в Алмати. Офіційних даних про постраждалих серед протестувальників немає.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

7 січня парламенти Таджикистану та Киргизії ухвалили рішення відправити свої війська у Казахстан.

7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки.

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