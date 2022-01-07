Блінкен заявив, що Росія може вдатися до провокації для нападу на Україну

Державний секретар США Ентоні Блінкен припускає, що Росія може влаштували провокацію як привід напасти на Україну.

Про це Блінкен заявив під час брифінгу у Білому домі за підсумками позачергового відеозасідання очільників МЗС країн-членів НАТО 7 січня.

"Нікому не слід дивуватися, якщо Росія влаштує провокацію чи інцидент, а потім спробує використати це для того, щоб обґрунтувати військову інтервенцію в надії на те, що до того моменту, як у світі зрозуміють, що тут була каверза, буде вже пізно", — заявив Блінкен.

За його словами, дії Росії несуть загрозу безпеці й миру в Європі, але дипломатичний шлях врегулювання ситуації наразі є основним.

"Ми готові відповісти рішуче на подальшу агресію Росії. Але дипломатичний шлях все ще можливий та бажаний, якщо Росія його обере. Це те, чого ми будемо намагатися досягти наступного тижня з союзниками (йдеться про переговори Росія—НАТО 12 січня", — сказав Блінкен.

Він вважає, що переговори, які відбудуться наступного тижня, стануть "тестом для Росії", чи дійсно вона готова йти дипломатичним шляхом стосвно України. А США своєю чергою готові полегшити імплементацію Мінських домовленостей обома сторонами, "але Росія має бути готовою включитись в процес і взяти на себе зобов'язання".

"Україна в рамках Мінських домовленостей зробила або планує зробити майже все, що було потрібно. Росія ж майже нічого не зробила зі свого боку", — сказав держсекретар США.

Він також наголосив, що США підтримують принцип "Нічого про Україну без України, так само як і нічого про Європу без Європи". Крім того, коментуючи вимогу Росії щодо нерозширення НАТО, Блінкен заявив, що Альянс не посилював свої позиції в Європі до того, як Росія вторглася в Україну в 2014 році.

"Але навіть тоді це було зроблено в обмежених масштабах, аби бути готовим до можливих подальших дій Росіїї щодо членів Альянсу. НАТО ніколи не обіцяв не приймати нових членів. Політика відкритих дверей була в основі договору 1949 року", — заявив він.

Блінкен додав, що події в Україні – це частина політики дестабілізації Росії, "яка намагається побудувати сферу впливу з країн, які раніше були під домінуванням СРСР, не дозволити їм йти демократичним шляхом повністю суверенних, незалежних країн".

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що держсекретар США зателефонував йому за підсумками міністерської зустрічі і повідомив "гарну новину".

"В Альянсі панує солідарність з Україною. Ми детально узгодили позиції України і США напередодні переговорів з РФ у різних форматах, обговорили двосторонній порядок денний", — їну Кулеба у Twitter.

Що відомо

7 січня відбулось позачергове відеозасідання голів МЗС країн-членів НАТО, під час яких міністри підтвердили готовність до розширення Альянсу та права України вступити до НАТО.

12 січня НАТО та Росія проведуть зустріч з українського питання. Зустріч відбувається на тлі повідомлень про скупчення військ РФ на кордоні з Україною, про що стало відомо на початку листопада. Засідання комісії НАТО-Україна відбудеться перед переговорами альянсу з РФ 10 січня.

Ввечері 2 січня президенти США та України Джозеф Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання недопущення подальшої ескалації ситуації на україно-російському кордоні.

30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі. Він чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну, повідомили у Білому домі.

29 грудня державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову із президентом Володимиром Зеленським та підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

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