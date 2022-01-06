Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив 6 січня зі своїм російським колегою міністром оборони Росії Сергієм Шойгу зниження ризиків біля кордонів України, повідомив речник Міноборони США.

"6 січня міністр оборони Ллойд Остін розмовляв з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Вони обговорили зниження ризиків біля кордонів України", — йдеться у повідомленні.

Також 6 січня заступниця держсекретаря США Ентоні Блінкена — Венді Шерман провела телефонну розмову із заступником генерального секретаря НАТО щодо нарощування військових сил РФ біля кордонів України.

Як відомо, НАТО та Росія проведуть зустріч з українського питання 12 січня. Зустріч відбувається на тлі повідомлень про скупчення військ РФ на кордоні з Україною, про що стало відомо на початку листопада. Засідання комісії НАТО-Україна відбудеться перед переговорами альянсу з РФ 10 січня.

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