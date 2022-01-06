Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив 6 січня зі своїм російським колегою міністром оборони Росії Сергієм Шойгу зниження ризиків біля кордонів України, повідомив речник Міноборони США.
"6 січня міністр оборони Ллойд Остін розмовляв з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Вони обговорили зниження ризиків біля кордонів України", — йдеться у повідомленні.
Також 6 січня заступниця держсекретаря США Ентоні Блінкена — Венді Шерман провела телефонну розмову із заступником генерального секретаря НАТО щодо нарощування військових сил РФ біля кордонів України.
Як відомо, НАТО та Росія проведуть зустріч з українського питання 12 січня. Зустріч відбувається на тлі повідомлень про скупчення військ РФ на кордоні з Україною, про що стало відомо на початку листопада. Засідання комісії НАТО-Україна відбудеться перед переговорами альянсу з РФ 10 січня.
Що відомо
- 30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі. Байден закликав Росію до деескалації напруженості з Україною. Він чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну, повідомили у Білому домі.
- 2 січня Байден і Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання недопущення подальшої ескалації ситуації на україно-російському кордоні.
- 7 грудня відбувся онлайновий саміт президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна на тлі численних повідомлень про скупчення військ РФ на кордоні з Україною. Путін попросив у Байдена гарантій нерозширення НАТО на схід і звинуватив Україну в зриві "Мінська". Байден "висловив глибоку стурбованість США і європейських союзників щодо ескалації Росією сили довкола України".
- Після перемовин із Путіним Байден поговорив із лідерами Франції, Німеччини, Італії і Британії. 9 грудня президент Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
- Міністр оборони України Резніков заявив, що Росія не припинила стягувати війська до кордону з Україною після розмови президентів Байдена та Путіна. За даними Міноборони, чисельність військових Росії поблизу України може зрости до 175 тисяч.
- У ніч проти 16 грудня Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом. За словами останнього, Росія продовжує нарощувати військову присутність на українському кордоні.
- Європейський парламент 16 грудня ухвалив резолюцію із засудженням російської агресії проти України та її військових маневрів на прикордонні.
- 17 грудня Північноатлантичний альянс заявив, що занепокоєний нарощуванням Росією військ на кордонах України, яке спостерігається останніми місяцями, та попередив, що агресія РФ проти України матиме "величезні наслідки".
- 17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).
- У відповідь США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.
- 21 грудня речниця Білого Дому Джен Псакі заявила, що лише Україна та союзники по НАТО мають право ухвалювати рішення щодо розширення альянсу.
- Того ж дня Володимир Путін заявив, що Російська Федерація прагне отримати від США безпекові гарантії, зокрема, про те, що поблизу Росії не будуть розміщені ракетні комплекси, націлені на Москву.
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