"Ми захистимо наші демократичні інституції від атак. Ми захистимо тих, хто обороняє громадськість від насилля й погроз насиллям. Ми захистимо наріжний камінь нашої демократії — право кожного повноправного громадянина на те, щоб його голос на виборах був врахований". Так генеральний прокурор США Меррік Ґарленд прокоментував річницю штурму Капітолія — однієї з найпомітніших подій у США у 2021 році. Що змінилося за рік відтоді, як сотні людей увірвалися в будівлю Конгресу США, хто причетний до штурму, скількох із них притягли до відповідальності, якою була роль Дональда Трампа в тих подіях — нагадує Суспільне.

Що відбулося

6 січня 2021 року обидві палати Конгресу США — Палата представників і Сенат — мали зібратися для затвердження результатів президентських виборів у кожному штаті. У цей час кілька тисяч людей, частина з яких до того були на мітингу Дональда Трампа, прорвались через охорону Капітолія (будівлі, де засідають американські парламентарі) й зайшли всередину. Принаймні дехто з тих, хто прорвався до Капітолія, вступав у сутички з правоохоронцями, займався мародерством і погрожував конгресменам; у декого була при собі зброя.

Члени Палати представників і Сенату евакуювалися з будівлі. Дональд Трамп закликав людей не вдаватися до насильства. До ранку 7 січня ситуація в Капітолії вгамувалася — протестувальникам дозволили піти без затримань. Довкола будівлі пізніше звели огорожу і посилили охорону, яка пробули там кілька місяців. Під час протестів загинули четверо протестувальників: одну з них, Ешлі Бебітт, застрелив охоронець, решта померли через медичні ускладнення. Крім того, 7 січня від серцевого нападу помер один із охоронців Капітолія, а ще четверо правоохоронців потому наклали на себе руки.

Фото: AP Штурм будівлі Конгресу США, Вашингтон, 6 січня 2021 року

Як триває розслідування

Розслідуванням штурму Капітолія займається Федеральне бюро розслідувань США. У ньому фігурують понад 700 людей, яким висунули звинувачення різного ступеня тяжкості — від незаконного проникнення в будівлю (до пів року в’язниці) й мародерстві (до 10 років тюрми) до нападу на співробітників правоохоронних органів (від одного до 20 років за ґратами). З-поміж фігурантів трохи більш як 150 визнали свою провину, але станом на 1 січня лише щодо 71 було винесено вирок, притому тільки 30 із них — це реальні тюремні строки.

Найбільший вирок — п’ять років і три місяці в’язниці — у грудні 2021 року отримав Роберт Палмер: він кинув у бік правоохоронців дерев’яного списа, потім бризкав на них із вогнегасника й жбурнув на них порожній бак. Серед інших відомих засуджених за штурм Капітолія — "шаман QAnon" Джейкоб Ченслі, який у листопаді отримав три роки і п’ять місяців ув’язнення.

Інші відомі завдяки ЗМІ учасники штурму Капітолія ще чекають на свій вирок. Це, приміром, 60-річний Річард Баррет, який сфотографувався в кабінеті спікерки Палати представників Ненсі Пелосі (він вийшов під заставу і провини не визнає). Або Роберт Чапмен, який хизувався участю в штурмі в додатку для знайомств Bumble (він співпрацює зі слідством). Або Еван Нойман, який, за даними прокуратури, може переховуватися від правосуддя в Білорусі.

Фото: АР "Шаман QAnon" Джейкоб Ченслі під час штурму Капітолію, США, 6 січня 2021 року

Окрім ФБР, своє розслідування — політичне — веде спеціальний комітет Палати представників. Імовірно, перші результати діяльності комітету стануть відомі не раніше літа 2022-го. Поки що він провів єдине публічне слухання, на якому виступили постраждалі під час штурму Капітолія поліцейські. Крім того, за даними CNN, комітет має у своєму розпорядженні дані про дії Дональда Трампа та його оточення під час подій 6 січня (про роль Трампа дещо нижче).

Ким були протестувальники

Штурм Капітолія є також чи не найбільш документованим в історії США розслідуванням: люди, які були в будівлі, активно фотографувалися й знімали себе не відео, деякі вели звідти стріми й назагал не ховаються від поліції. Лише офіційна база знімків ФБР налічує понад півтори тисячі фото підозрюваних і сотні відео. За підрахунками Програми екстремізму Університету Джорджа Вашингтона, понад 80% відомих на сьогодні фігурантів вдалося упізнати саме завдяки їхнім дописам у соцмережах.

Станом на грудень 2021 року активне розслідування здійснювалося щодо 704 підозрюваних у штурмі Капітолія. Їхній середній вік — 39 років, переважна більшість (613) — чоловіки, вони представляють Вашингтон і 45 штатів (більшість — прихильні до Республіканської партії з Флориди, Техасу і Пенсильванії). Крім того, 12% фігурантів мають військовий досвід.

За підрахунками CBS News, з-поміж фігурантів розслідування штурму Капітолія щонайменше 94 (тобто 13%) так чи так пов’язані з крайніми правими рухами — передусім Oath Keepers та Proud Boys. Проти них у грудні 2021 року прокуратура Вашингтона подала позов із вимогою сплатити фінансові компенсації за нібито завдану рухами шкоду під час штурму Капітолію. Що цікаво, позов ґрунтується на законі, за яким у США колись судили "Ку-Клукс-Клан".

На думку Шеймуса Г’юса, заступника директора Програми екстремізму Університету Джорджа Вашингтона, більшість учасників штурму Капітолія 6 січня не усвідомлювали, що скоюють правопорушення — ба більше, могли вважати, що вчиняють як справжні патріоти: не допускають затвердження перемоги Джо Байдена, який насправді вкрав вибори у Трампа.

Фото: AP 45-ий президент США Дональд Трамп виступає перед своїми прихильниками, Вашингтон, США, 6 січня 2021 року

Роль Трампа

Під юридичним кутом зору причетність Дональда Трампа до подій у Капітолії 6 січня визначити важко. З одного боку, частина з тих, хто штурмував будівлю, прийшли туди якраз після його виступу неподалік. З іншого ж — прямих закликів іти штурмувати Конгрес Трамп не виголошував. А той факт, що він заявляв про "вкрадені вибори" і те саме вигукували окремі мітингарі, може бути простим збігом.

Саме наполягання на зв’язку між виступом Трампа і штурмом Капітолія стала приводом для оголошення вже другого імпічменту проти 45-го президента США (що сталося вперше в історії) — за статтею "підбурювання до повстання". Тривав він менше місяця і завершився виправданням Трампа в Сенаті, де більшість була в Республіканської партії.

Попередник Байдена мав намір у річницю штурму Капітолія дати пресконференцію й розповісти свою версію подій річної давнини — але в останній момент переніс захід на 15 січня.

Виклики демократії

Не лише імпічментом обмежується роль Трампа в подіях 6 січня 2021 року. Тоді ж його акаунти в соцмережах — Twitter, а також Facebook, Instagram і YouTube — заблокували назавжди за поширення насильства. І хоча пізніше Facebook оголосила, що перегляне це рішення і, ймовірно, змінить постійне блокування на тимчасове, ситуація порушила важливе питання про відповідальність соцмереж за політичні заворушення.

Тим паче, що, як показало спільне розслідування ProPublica і The Washington Post, з 6 по 20 січня (дата інавгурації Джо Байдена) в одному лише Facebook з’явилися не менш як 650 тисяч дописів, що ставили під сумнів легітимність перемоги Джо Байдена на виборах президента і містили зокрема заклики до "громадянської війни". Facebook, однак, заперечує свою причетність до розпалювання насильства і вказує на дії Трампа.

Крім того, штурм Капітолія, ймовірно, похитнув віру американців у демократію. Її підтримка, за даними спільного опитування The Washington Post і Мерилендського університету, впала до 54% (у 2002 році було 90%). А як показало інше опитування CBS News, рекордні за останні десятиліття 28% громадян США вважають застосування сили проти влади допустимим у деяких випадках.

Фото: AP Будівля Конгресу США, Вашингтон, 5 січня 2022 року — через рік після штурму

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