Компанії, робота яких пов’язана із видобутком, переробкою та торгівлею викопним паливом, виявились одними з найбільших спонсорів реклами Google, що видається разом із результатами пошукових запитів щодо навколишнього середовища.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного The Guardian спільно з аналітичним центром InfluenceMap, який відстежує лобістські зусилля підприємств, що забруднюють навколишнє середовище.

Під час нього журналісти та аналітики дослідили рекламу у результатах пошуку Google за 78 ключовими словами, пов’язаними із кліматом. З’ясувалось, що, кожне п'яте із понад 1600 оголошень, які демонструється у результатах пошуку за такими термінами, розміщені компаніями, які мають інтерес до викопного палива.

Як пояснює видання, рекламодавці платять за те, щоб їхні оголошення з'являлися в пошуковій системі, коли користувач запитує певні конкретні терміни. Такі оголошення мають привабливість для підприємств, тому що візуально вони дуже схожі на результати пошуку. Проведене у 2020 році опитування показало, що більш як половина користувачів не можуть відрізнити платне оголошення від звичайного результату Google.

Серед 20 найбільших рекламодавців, які вдаються до таких заходів, опинились гіганти ExxonMobil, Shell, Aramco, McKinsey та Goldman Sachs. Низка інших виробників викопного палива також розмістили подібну рекламу.

"Google дозволяє групам, зацікавленим у продовженні використання копалин, платити, щоб впливати на ресурси, якими користуються люди. Нафтогазовий сектор відійшов від заперечення науки про зміну клімату і тепер натомість намагається вплинути на громадські обговорення питань декарбонізації", – зазначив старший аналітик даних в InfluenceMap Джейк Карбоун.

Зокрема, реклама нафтової компанії Shell з’являлась у 86% випадків при запиті "чистий нуль". Водночас у більш як половині результатів за запитом "відновлювальні джерела енергії" у пошуку Google з’являлась реклама компанії Goldman Sachs, яка у 2020 році забезпечила кредитування галузі викопного палива майже на 19 мільярдів доларів, а реклама консалтингової фірми McKinsey з’являлась у 8 із 10 результатах за запитом "енергетичний перехід".

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Aramco, державна саудівська нафтова компанія, яка є найбільшим у світі експортером нафти, розмістила 114 оголошень за ключовими словами "зберігання вуглецю", "уловлення вуглецю" та "енергетичний перехід". У низці їхніх рекламних роликів стверджується, що компанія "просуває біорізноманіття" та "захищає планету".

При цьому Shell та інші компанії у своїй рекламі обіцяють до 2050 року припинити викиди вуглецю до 2050 року та підтримати Паризьку угоду, яка ставить за мету обмежити зростання середньої температури у світі 1,5 градусами за Цельсієм.

Попри це експерти висловлюють сумніви в тому, що паливні підприємства справді планують відмовитись від вугілля, газу та нафти, натомість пропонуючи заходи, спрямовані на вловлювання та компенсацію викидів вуглецю.

Юрист екологічної благодійної організації ClientEarth Джонні Вайт закликав до суворішого регулювання реклами, розміщеної підприємствами, що забруднюють довкілля.

"Компанії, які використовують викопне паливо, витрачають мільйони на неймовірно складні рекламні кампанії, тому відокремити факти від вигадки може бути дуже складно для публіки. Руйнування екологічної чистоти стало повсюдним явищем – щоб викорінити його, нам необхідно законодавчо заборонити всю рекламу викопного палива, як це сталося з тютюном", – наголосив він.

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