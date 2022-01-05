У Києві 2021 року було 25 температурних рекордів

У Києві у 2021 році кліматологи зафіксували 25 температурних рекордів — найбільше у січні і червні. Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньорічна температура у Києві становила +9,2°С. Це на 0,2°С більше кліматичної норми 1991-2020 років. Як повідомили кліматологи, 2021 рік увійшов у двадцятку найтепліших із 1881 року.

“Впродовж семи місяців року спостерігались позитивні відхилення температури повітря порівняно з середніми багаторічними показниками, а п’ять місяців продемонстрували від'ємні відхилення від неї”, — йдеться у повідомленні.

Особливо відзначились липень і листопад. Ці місяці мали найбільші відхилення від середньобагаторічних показників — на 3,3°С та 2,2°С відпвідно.

Найхолодніше у столиці минулого року було 20 січня, коли температура повітря становила мінус 20,2°С. Найспекотніше – 24 червня. Тоді температура у затінку була +35,5°С.

Серед 25 зафіксованих у 2021 році температурних рекордів у січні було 9 рекордів, а у червні — 10.

2021 рік у Києві увійшов у двадцятку найсухіших. Зокрема, на проспекті Науки випало 86 % кліматичної норми. За даними кліматологів, у часі опади розподілились дуже нерівномірно – майже дві місячні норми у січні та лютому, а у червні та жовтні їх кількість не перевищила і 32% від середніх багаторічних показників.

Що відомо

У столиці рік розпочався з температурних рекордів. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 3 січня у Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря становила +4,3°С.

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