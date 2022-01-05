Представники Південної Кореї та Японії заявляють, що КНДР здійснила черговий запуск балістичної ракети зі свого східного узбережжя в напрямку океану. Тим часом президент Південної Кореї Мун Чже-ін відвідав церемонію відкриття залізниці, та закликав Північну Корею до мирного діалогу.

Про це повідомляє видання Reuters. Представники Південної Кореї та Японії заявляють, що Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети зі своєї території вперше з жовтня 2021 року. Тим часом у перемовинах між КНДР та Південною Кореєю і США досі немає суттєвого прогресу.

Згідно з повідомленням, ракету було випущено близько 8:10 ранку з території східного узбережжя Північної Кореї в напрямку океану.

Кілька годин потому президент Південної Кореї Мун Чже-ін відвідав південнокорейське місто Гангвон на кордоні з Північною Кореєю, де відкрив залізницю, що має встановити сполучення між Північною та Південною Кореєю. Він назвав відкриття залізниці "наріжним каменем для миру та балансу в регіоні". Водночас він визнав, що запуск ракети Північною Кореєю викликає занепокоєння та закликав до побудови діалогу.

"Ми не повинні полишати надію на діалог задля подолання цієї ситуації, – заявив президент Мун Чже-ін. – Якщо обидві Кореї працюватимуть разом та будуватимуть довіру, одного дня буде досягнуто миру".

Як пише Reuters, запуск ракети Північною Кореєю кидає виклик політичним прагненням президента Південної Кореї досягнути відчутного прогресу у мирних перемовинах до завершення свого 5-річного терміну. Поєднання обох Корей залізницею було ключовим елементом перемовин між обома лідерами у 2018 році. Але з того часу ці перемовини ні до чого не призвели. А у 2019 зазнали невдачі намагання міжнародної спільноти переконати Північну Корею позбутися ядерної зброї в обмін на послаблення санкцій.

Рада національної безпеки Південної Кореї зібрала термінове засідання та висловила занепокоєння запуском ракети збоку КНДР. Рада також закликала Північну Корею повернутися до діалогу.

Тим часом міністр оборони Японії заявив, що північнокорейська ракета пролетіла близько 500 кілометрів. "Від початку минулого року Північна Корея неодноразово запускала ракети, що дуже прикро", – заявив міністр оборони Японії Фуміо Кісіда.

Ракетна програма Північної Кореї перебуває під санкціями Ради національної безпеки ООН.

У своєму новорічному зверненні Кім Чен Ин нічого не говорив про майбутні запуски ракет. Проте, він заявив про потребу посилення оборонних можливостей Північної Кореї. Також протягом останніх кількох тижнів, за словами представників Південної Кореї, армія Північної Кореї проводить навчання.

Що відомо

У червні 2020 року Північна Корея в односторонньому порядку перервала всі канали зв'язку між урядами та військовими обох країн.

КНДР критикувала уряд в Сеулі за невжиття заходів проти активістів та північнокорейських біженців, які запускали на кордоні в Північну Корею листівки з критикою керівництва КНДР.

Північна Корея підірвала міжкорейський офіс зв'язку у своєму прикордонному місті Кесон, який відкрили після саміту лідерів Північної та Південної Кореї у 2018 році.

24 червня державні ЗМІ КНДР повідомили, що лідер країни Кім Чен Ин призупинив дію військового плану проти Південної Кореї.

У липні 2021 року КНДР та Південна Корея відновили канали зв'язку.

Наприкінці грудня 2021 року міністерство об'єднання Південної Кореї закликало владу КНДР розпочати 2022 рік з відновлення діалогу та співпраці.

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