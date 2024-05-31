"Побачите дуже сильний пакет для України" — Блінкен про саміт НАТО

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, особливістю саміту НАТО з нагоди 75-тої річниці створення Альянсу стане “дуже сильний пакет для України”.

Про це Блінкен сказав журналістам перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Празі.

За словами Блінкена, сьогодні партнери наближаються “до важливих рішень напередодні саміту, щоб завершити не лише порядок денний, але й суть саміту”.

“Ви також побачите дуже сильний пакет для України. І це також буде особливістю саміту. І знову ж таки, як сказав Генеральний секретар, ще більше зміцнення нашого партнера, партнерства НАТО з іншими країнами, які не є членами НАТО, в тому числі в Індо-Тихоокеанському регіоні”, — сказав Блінкен.

При цьому Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що “це буде чудовий саміт, на якому відзначать найуспішніший і найсильніший альянс в історії — НАТО”.

“Це буде великий саміт не лише тому, що ми будемо святкувати, але й тому, що ми будемо приймати важливі рішення про те, як посилити нашу колективну оборону, стримування і оборону, і гарна новина полягає в тому, що члени НАТО зараз дійсно активізуються, коли йдеться про оборонні видатки”, — сказав Столтенберг.

Він відзначив, що до саміту союзники матимуть нові цифри. Він очікує,, що принаймні дві третини членів Альянсу інвестуватимуть два відсотки або більше в оборону, і в НАТО зможуть оголосити більш точні цифри незабаром.

“Ми обговоримо шляхи подальшого посилення нашої підтримки України і подякуємо за лідерство, яке демонструють США, але також приємно знати, що європейські члени Альянсу і Канада також активізуються”, — сказав Генсек НАТО.

Він додав, що союзники також розглянуть шляхи подальшого зміцнення партнерства з азіатсько-тихоокеанськими партнерами.

Саміт НАТО 2024 року відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, з 9 по 11 липня.

Перспективи вступу України в Альянс

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Відповідна процедура передбачає вступ до НАТО без ПДЧ.

Генсек НАТО Столтенберг того ж дня заявив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30 союзників. Глави низки країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО.

За результатами саміту 11-12 липня у Вільнюсі країни НАТО прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу, і відмовилися від Плану дій щодо членства (ПДЧ), проте Київ так і не отримав повного запрошення.

Українська делегація вернулася додому з саміту НАТО у Вільнюсі із безпековими гарантіями на шляху до Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе приєднатися, коли "союзники погодяться і умови будуть виконані".

Рада Україна-НАТО

Створення Ради Україна-НАТО є одним з трьох елементів пакета, щоб Україна ще більше наблизилася до НАТО і до членства в Альянсі.

Генеральний секретар Єнс Столтенберг під час саміту у Вільнюсі пояснив, чим робота Ради Україна-НАТО буде відрізнятися від попередньої комісії. За його словами, члени Ради зможуть ухвалювати рішення на рівні союзників по Альянсу.

За словами генсека, такі зустрічі можуть відбуватися на різних рівнях.

Перше засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ країн Альянсу відбулося у Брюсселі 29 листопада 2023 року. На засіданні затвердили "амбітну" програму роботи на 2024 рік, яка включає енергетичну безпеку, інновації та взаємодію. Крім того, НАТО надало рекомендації щодо пріоритетних реформ в Україні.