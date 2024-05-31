У мережу потрапив контракт щодо будівництва у РФ заводу, який ймовірно випускатиме 6000 "шахедів" щорічно. Росія поширює серед молоді комікси про людяність своїх солдатів у Бучі. Розмови про війська НАТО в Україні — несвоєчасні, в ЄС пожвавилися кремлівські диверсії й справджуються прогнози "Великої шахівниці". Суспільне підготувало огляд іноземних медіа про Україну за тиждень, що минає.

Новий дроновий завод в Росії

The Wall Street Journal пише, що Росія побудує завод в зоні "Алабуга" в Татарстані, де, спираючись на китайські компоненти та іранські технології, вироблятимуть шість тисяч "шахедів" на рік. Як ідеться в матеріалі, угоду про будівництво цього заводу російські бізнесмени уклали наприкінці 2022 року в Тегерані. Також, в "Алабузі" вже виготовляють розвідувальні безпілотники "Альбатрос".

Російські солдати вже навчаються керувати безпілотниками в Сирії з інструкторами КВІР (Корпус вартових ісламської революції — ред) і "Хезболли". Водночас Росії потрібні працівники для заводу, пише WSJ. Москва почала вербувати фахівців в Африці — здебільшого молодих студенток. Їм запропонували високу зарплатню, оплату авіаперельоту, проживання та навчання у вишах.

Кремлівська пропаганда в коміксах

Кремль використовує комікси на воєнну тематику, щоб "продати" російській молоді своє бачення війни в Україні, пише BBC. Видання зазначає, що в перші місяці російського вторгнення соцопитування показували, що російська молодь найменше підтримує війну. І Москва вирішила це підкоригувати.

Так, наприклад, в російських школах поширюють комікс, присвячений військовим РФ, нагородженим за участь у війні. Один із героїв — генерал-полковник Азатбек Омурбеков, командир підрозділу, відповідального за вбивства цивільних у Бучі. Комікс описує Омурбекова як "справжнього чоловіка" і стверджує, що його війська "проявили людяність" в Україні.

У вересні 2023 року також вийшов комікс від пропагандиста Михайла Звінчука, який є членом Ради при президенті Росії з питань війни в Україні. В цьому коміксі підкреслюють "мужність" і "рішучість" російських солдатів, а ЗСУ зображають принизливо, без мотивації воювати. Одна з історій, наприклад, — про бої за Кліщіївку на Донеччині. Розповідається про українського солдата Миколу, який здався в полон, розстріляв членів свого батальйону, називає себе по-російськи — Ніколай.

Чи спекуляція — розмови про війська НАТО в Україні

Yle взяло інтерв’ю в Крісті Райк — заступниці директора Естонського центру оборонних досліджень. Експертка вважає, що повідомлення про можливість введення військ НАТО в Україну "є спекуляцією". Раніше це ж саме казав і президент Фінляндії Александер Стубб.

Розмова з Райк базувалася на публікації Der Spiegel, де йдеться, що країни Балтії та Польща відправлять війська в Україну, якщо Росія досягне успіхів на фронті.

За словами Райк, згадані країни не виключають жодних засобів, але й жодних приготувань своїх військ для відправки не ведуть. Якби, наприклад, виявилося, що оборона України зруйнована, тоді її союзники опинилися б в новій ситуації та переглянули способи допомоги Україні. Але наразі такої перспективи немає, зазначає дослідниця.

Райк переконана, Росія хоче уникнути війни з НАТО так само, як і Альянс, і вважає, що РФ не нападе на країну Альянсу, яка відрядить до України своїх військових.

Російські агенти в Європі

Financial Times цього місяця вже писала про російські гібридні операції в Німеччині, Швеції та Великій Британії. Тепер Al Jazeera поговорила з кількома експертами про те, як Росія активізує диверсії в Європі. Джозеф Фіцанакіс, професор вивчення розвідки та національної безпеки в Університеті Прибережної Кароліни, назвав це "безпрецедентним явищем в західній післявоєнній історії". А аналітик Кейр Джайлз каже, що Росія створює проблеми та провокації іноді просто аби подивитися на реакцію та наслідки. Будь-яка шкода Європі робить Кремль сильнішим.

Експертка з розвідки, викладачка Королівського коледжу Лондона Даніела Ріхтерова пояснює, що зараз під атакою, як і в часи СРСР, — електромережі, електростанції, трубопроводи, транспорт і телекомунікації. Мета РФ — підірвати рішучість, міць і військові зусилля партнерів України, каже Ріхтерова.

А Фіцанакіс вважає, що цілі Кремля — по-перше, перервати постачання в Україну західної зброї чи знищити її, по-друге, натренувати диверсійні навички на випадок війни з НАТО. Під прицілом — Румунія та Польща, але також об’єкти в Норвегії, на східному узбережжі США в Австралії, грецькі порти, інфраструктура на Північному морі.

Вага незалежності України

Історик і публіцист Анджей Бжезецький опублікував колонку в Gazeta Wyborcza. Він аналізує, чи справдилися прогнози Збігнєва Бжезінського — радника з нацбезпеки президента США Джиммі Картера. Зокрема ті, що він виклав у книзі "Велика шахівниця. Американська першість та її геостратегічні імперативи" (1997).

Радник президента США 30 років тому писав, що втрата Україною незалежності матиме наслідки для Центральної Європи й перетворить Польщу на геополітичний центр на східному кордоні об’єднаної Європи. Політик в 1990-х закликав Захід, й особливо США, підтримати Україну економічно, оскільки її існування як незалежної країни могло б допомогти трансформувати Росію.

Бжезінський писав, якщо Москва відновить владу над Україною, автоматично відновить здатність стати імперією. Натомість без України Росія, відтіснена від Європи, стане суто азійською країною.