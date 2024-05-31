Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
РФ будує "шахедний" завод і активізує диверсії в Європі, але поки не зруйнувала українську оборону — огляд іноземних ЗМІ
ПОЛІТИКАВІЙНАВторгнення Росії в УкраїнуЗброяУКРАЇНАІсторіїПодіїСвітВійна

РФ будує "шахедний" завод і активізує диверсії в Європі, але поки не зруйнувала українську оборону — огляд іноземних ЗМІ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Військові генерали НАТО у Бучі
Військові генерали НАТО у Бучі. Бучанська міська рада/Telegram

У мережу потрапив контракт щодо будівництва у РФ заводу, який ймовірно випускатиме 6000 "шахедів" щорічно. Росія поширює серед молоді комікси про людяність своїх солдатів у Бучі. Розмови про війська НАТО в Україні — несвоєчасні, в ЄС пожвавилися кремлівські диверсії й справджуються прогнози "Великої шахівниці". Суспільне підготувало огляд іноземних медіа про Україну за тиждень, що минає.

Новий дроновий завод в Росії

The Wall Street Journal пише, що Росія побудує завод в зоні "Алабуга"Велика особлива економічна зона промислово-виробничого типу в Росії в Татарстані, де, спираючись на китайські компоненти та іранські технології, вироблятимуть шість тисяч "шахедів" на рік. Як ідеться в матеріалі, угоду про будівництво цього заводу російські бізнесмени уклали наприкінці 2022 року в Тегерані. Також, в "Алабузі" вже виготовляють розвідувальні безпілотники "Альбатрос".

Російські солдати вже навчаються керувати безпілотниками в Сирії з інструкторами КВІР (Корпус вартових ісламської революції — ред) і "Хезболли". Водночас Росії потрібні працівники для заводу, пише WSJ. Москва почала вербувати фахівців в Африці — здебільшого молодих студенток. Їм запропонували високу зарплатню, оплату авіаперельоту, проживання та навчання у вишах.

Кремлівська пропаганда в коміксах

Кремль використовує комікси на воєнну тематику, щоб "продати" російській молоді своє бачення війни в Україні, пише BBC. Видання зазначає, що в перші місяці російського вторгнення соцопитування показували, що російська молодь найменше підтримує війну. І Москва вирішила це підкоригувати.

Так, наприклад, в російських школах поширюють комікс, присвячений військовим РФ, нагородженим за участь у війні. Один із героїв — генерал-полковник Азатбек Омурбеков, командир підрозділу, відповідального за вбивства цивільних у Бучі. Комікс описує Омурбекова як "справжнього чоловіка" і стверджує, що його війська "проявили людяність" в Україні.

У вересні 2023 року також вийшов комікс від пропагандиста Михайла Звінчука, який є членом Ради при президенті Росії з питань війни в Україні. В цьому коміксі підкреслюють "мужність" і "рішучість" російських солдатів, а ЗСУ зображають принизливо, без мотивації воювати. Одна з історій, наприклад, — про бої за Кліщіївку на Донеччині. Розповідається про українського солдата Миколу, який здався в полон, розстріляв членів свого батальйону, називає себе по-російськи — Ніколай.

Чи спекуляція — розмови про війська НАТО в Україні

Yle взяло інтерв’ю в Крісті Райк — заступниці директора Естонського центру оборонних досліджень. Експертка вважає, що повідомлення про можливість введення військ НАТО в Україну "є спекуляцією". Раніше це ж саме казав і президент Фінляндії Александер Стубб.

Розмова з Райк базувалася на публікації Der Spiegel, де йдеться, що країни Балтії та Польща відправлять війська в Україну, якщо Росія досягне успіхів на фронті.

За словами Райк, згадані країни не виключають жодних засобів, але й жодних приготувань своїх військ для відправки не ведуть. Якби, наприклад, виявилося, що оборона України зруйнована, тоді її союзники опинилися б в новій ситуації та переглянули способи допомоги Україні. Але наразі такої перспективи немає, зазначає дослідниця.

Райк переконана, Росія хоче уникнути війни з НАТО так само, як і Альянс, і вважає, що РФ не нападе на країну Альянсу, яка відрядить до України своїх військових.

Російські агенти в Європі

Financial Times цього місяця вже писала про російські гібридні операції в Німеччині, Швеції та Великій Британії. Тепер Al Jazeera поговорила з кількома експертами про те, як Росія активізує диверсії в Європі. Джозеф Фіцанакіс, професор вивчення розвідки та національної безпеки в Університеті Прибережної Кароліни, назвав це "безпрецедентним явищем в західній післявоєнній історії". А аналітик Кейр Джайлз каже, що Росія створює проблеми та провокації іноді просто аби подивитися на реакцію та наслідки. Будь-яка шкода Європі робить Кремль сильнішим.

Експертка з розвідки, викладачка Королівського коледжу Лондона Даніела Ріхтерова пояснює, що зараз під атакою, як і в часи СРСР, — електромережі, електростанції, трубопроводи, транспорт і телекомунікації. Мета РФ — підірвати рішучість, міць і військові зусилля партнерів України, каже Ріхтерова.

А Фіцанакіс вважає, що цілі Кремля — по-перше, перервати постачання в Україну західної зброї чи знищити її, по-друге, натренувати диверсійні навички на випадок війни з НАТО. Під прицілом — Румунія та Польща, але також об’єкти в Норвегії, на східному узбережжі США в Австралії, грецькі порти, інфраструктура на Північному морі.

Вага незалежності України

Історик і публіцист Анджей Бжезецький опублікував колонку в Gazeta Wyborcza. Він аналізує, чи справдилися прогнози Збігнєва Бжезінського — радника з нацбезпеки президента США Джиммі КартераЧлен Демократичної партії США, був президентом у 1977-1981 роках. Зокрема ті, що він виклав у книзі "Велика шахівниця. Американська першість та її геостратегічні імперативи" (1997).

Радник президента США 30 років тому писав, що втрата Україною незалежності матиме наслідки для Центральної Європи й перетворить Польщу на геополітичний центр на східному кордоні об’єднаної Європи. Політик в 1990-х закликав Захід, й особливо США, підтримати Україну економічно, оскільки її існування як незалежної країни могло б допомогти трансформувати Росію.

Бжезінський писав, якщо Москва відновить владу над Україною, автоматично відновить здатність стати імперією. Натомість без України Росія, відтіснена від Європи, стане суто азійською країною.

Топ дня
Люди на станції метро у Києві
Графіки відключення світла, ДніпроГЕС у критичному стані після російського обстрілу. 830 день війни. Онлайн Важливо
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
ДніпроГЕС
Хто і навіщо підривав ДніпроГЕС у Другу світову та як її відновлювали
Зеленський з президентом Тимор-Лешті
Вперше в історії двосторонніх відносин: Зеленський зустрівся з президентом Тимор-Лешті
Енергетика
2 червня ліміти споживання електроенергії діятимуть з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00

Вибір редакції
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Дізнайтесь більше
Депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер
У Німеччині напали на депутата, який виступив за надання Україні максимальної кількості зброї
Зохре Елахян
В Ірані вперше в історії жінка балотується у президенти
Вид на Лондон у Великій Британії
Telegraph: МІ-5 доручили зосередити увагу на шпигунах з Ірану, КНР та РФ
Міністр оборони Ллойд Остін
Глава Пентагону: війна з Китаєм не є неминучою
На початок