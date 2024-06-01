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Байден прокоментував вердикт присяжних про винність Трампа
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Байден прокоментував вердикт присяжних про винність Трампа

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден. AP Photo/Alex Brandon

Президент США Джо Байден висловився про вердикт присяжних про винність Трампа. Він каже, що Трамп поводиться "безвідповідально" та "нерозважливо", підриваючи довіру до судової системи країни.

Про це президент сказав під час виступу в Білому домі 31 травня.

Майже через добу після оголошення вердикту нью-йоркських присяжних, які визнали колишнього президента Дональда Трампа винним у фальсифікації звітності, чинний президент Джо Байден висловився про цю ситуацію.

"Американський принцип, що ніхто не може стояти вище закону, був підтверджений. Трамп мав усі можливості захищатися", — сказав Байден.

За словами Байдена, Трамп буде надана можливість оскаржити це рішення, "так само, як усім дається така можливість".

"Так працює американська система правосуддя. А ось говорити, що система підтасована, тому що комусь не подобається вердикт, це нерозважливо, це небезпечно, це безвідповідально", — вказав президент.

До цього особисто Байден не висловлювався про рішення нью-йоркського суду. Його передвиборчий штаб невдовзі після оголошення вердикту випустив заяву про те, що закон один для всіх, однак єдине, що може завадити поверненню Трампа до Білого дому — це волевиявлення виборців.

Що відомо про справу, за якою Трампа засудили

У січні 2018 року видання The Wall Street Journal повідомило, що у 2006 році Дональд Трамп перебував у відносинах з порноакторкою Стормі Деніелс, а незадовго до президентських виборів 2016 року заплатив їй 130 тисяч доларів за мовчання. Він нібито передав їй гроші через свого колишнього адвоката Майкла Коена. Той підтвердив інформацію про виплати у 2019 році, погодившись співпрацювати зі слідством.

Власне виплати не є порушенням, але коли експрезидент відшкодував адвокату витрачені гроші, то документально їх оформили як плату за судові витрати. Прокуратура розцінила це як фальсифікацію. У травні допитали саму порноакторку.

30 травня присяжні в суді Нью-Йорка визнали колишнього президента Дональда Трампа винуватим за всіма 34 пунктами у справі про фальсифікацію документів для приховування виплат порноакторці Стормі Деніелс.

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