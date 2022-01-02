Чоловік з Південної Кореї втік до КНДР

Невідомий з Південної Кореї перетнув сухопутний кордон з Північною Кореєю, попри багатогодинні спроби південнокорейських військових затримати його.
Про це повідомила агенція Yonhap.
Як зазначається, спеціальне обладнання відстежило присутність людини у демілітаризованій зоні ввечері 1 січня. До її затримання залучили військових.
"Ми розпочали операцію з упіймання людини в демілітаризованій зоні. Але через різні географічні умови, включаючи гірський рельєф, ми не змогли цього зробити", — розповів представник Об'єднаного комітету начальників штабів (JCS) на умовах анонімності. Вранці 2 січня південнокорейські військові поінформували КНДР про перебіжчика через міжкорейську лінію зв'язку. Про долю чоловіка наразі нічого не відомо.
З липня 2020 року у КНДР діє наказ, згідно з яким військові мають право стріляти на ураження у кожного, хто наближається до кордонів країни. До цього кроку влада Північної Кореї вдалася, аби запобігти проникненню коронавірусу COVID-19 на свою територію.
Частіше до втечі у пошуках кращої долі вдаються жителі Північної Кореї. Зокрема, на початку листопада 2020 року північнокорейський громадянин втік до Південної Кореї, перестрибнувши через триметровий паркан на кордоні.
Що відомо
- Наприкінці грудня 2021 року міністерство об'єднання Південної Кореї закликало владу КНДР розпочати 2022 рік з відновлення діалогу та співпраці.
- 27 липня 2021 року адміністрація президента Південної Кореї оголосила про відновлення транскордонної "гарячої лінії" з комуністичною Північною Кореєю. Таке рішення ухвалили у 68-у річницю підписання угоди про припинення вогню під час Корейської війниКорейська війна — конфлікт між КНДР і Республікою Корея, що тривав з 25 червня 1950 по 27 липня 1953 роки. Часто цей конфлікт часів холодної війни розглядається як опосередкована війна між США з їх союзниками і силами КНР і СРСР.Корейська війна мала риси як громадянської, так і проксі-війни. 1950-53 років.
- У червні 2020 року Північна Корея в односторонньому порядку перервала всі канали зв'язку між урядами та військовими обох країн.
- КНДР критикувала уряд в Сеулі за невжиття заходів проти активістів та північнокорейських біженців, які запускали на кордоні в Північну Корею листівки з критикою керівництва КНДР.
- Північна Корея підірвала міжкорейський офіс зв'язку у своєму прикордонному місті Кесон, який відкрили після саміту лідерів Північної та Південної Кореї у 2018 році.
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