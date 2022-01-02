Чоловік з Південної Кореї втік до КНДР

Невідомий з Південної Кореї перетнув сухопутний кордон з Північною Кореєю, попри багатогодинні спроби південнокорейських військових затримати його.

Про це повідомила агенція Yonhap.

Як зазначається, спеціальне обладнання відстежило присутність людини у демілітаризованій зоні ввечері 1 січня. До її затримання залучили військових.

"Ми розпочали операцію з упіймання людини в демілітаризованій зоні. Але через різні географічні умови, включаючи гірський рельєф, ми не змогли цього зробити", — розповів представник Об'єднаного комітету начальників штабів (JCS) на умовах анонімності. Вранці 2 січня південнокорейські військові поінформували КНДР про перебіжчика через міжкорейську лінію зв'язку. Про долю чоловіка наразі нічого не відомо.

З липня 2020 року у КНДР діє наказ, згідно з яким військові мають право стріляти на ураження у кожного, хто наближається до кордонів країни. До цього кроку влада Північної Кореї вдалася, аби запобігти проникненню коронавірусу COVID-19 на свою територію.

Частіше до втечі у пошуках кращої долі вдаються жителі Північної Кореї. Зокрема, на початку листопада 2020 року північнокорейський громадянин втік до Південної Кореї, перестрибнувши через триметровий паркан на кордоні.

Що відомо

Наприкінці грудня 2021 року міністерство об'єднання Південної Кореї закликало владу КНДР розпочати 2022 рік з відновлення діалогу та співпраці.

27 липня 2021 року адміністрація президента Південної Кореї оголосила про відновлення транскордонної "гарячої лінії" з комуністичною Північною Кореєю. Таке рішення ухвалили у 68-у річницю підписання угоди про припинення вогню під час Корейської війни 1950-53 років.

1950-53 років. У червні 2020 року Північна Корея в односторонньому порядку перервала всі канали зв'язку між урядами та військовими обох країн.

КНДР критикувала уряд в Сеулі за невжиття заходів проти активістів та північнокорейських біженців, які запускали на кордоні в Північну Корею листівки з критикою керівництва КНДР.

Північна Корея підірвала міжкорейський офіс зв'язку у своєму прикордонному місті Кесон, який відкрили після саміту лідерів Північної та Південної Кореї у 2018 році.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу