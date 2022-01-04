В Україні 4 січня дозволили робити бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися. Для того, щоб отримати щеплення, необхідно звернутися до будь-якого центру вакцинації.

По це кореспондентам Суспільного розповіла лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги №3 Ольга Стецива.

Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Модерна або Пфайзер. Побічні реакції для кожної людини можуть бути різними.

"У деяких ніяк не проявляється, просто болить рука в місці ін’єкції. Інколи буває так, що може піднятися температура вище 37,5. Але таке буває рідко. Ми завжди даємо рекомендації: в день вакцинації більше пити рідини, не вживати алкоголю, якщо буде підвищуватись температура, то збивати", – розповідає лікарка Ольга Стецива.

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За словами лікарки, люди зможуть отримати бустерну дозу через шість місяців після другої. Такі рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики були ухвалені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 грудня 2021 року.

Станом на четверте січня в Миколаївській області бустерну дозу отримали 675 людей, з них шість вакциновані за добу 3 січня.

Що відомо

В Україні відкрили онлайн-запис на бустерну дозу щеплення від COVID-19 через медичну електронну систему Helsi.me. Запис доступний для українців, старших 60 років, у яких з моменту другої дози від щеплення пройшло 6 місяців. А також для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу.

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