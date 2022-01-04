На Миколаївщині Центри вакцинації поновили роботу після свят

На Миколаївщині, після дводенної перерви 1 та 2 січня, Центри масової вакцинації від COVID-19 поновили свою роботу. Від початку вакцинальної кампанії в області працює 19 центрів щеплення.

Після новорічних свят Центри масової вакцинації працюють у звичному режимі.

"На базі Центру первинної медико-санітарної допомоги №3 досить активно вакцинували четвертого січня першою дозою Pfizer і Moderna, також друга доза вакцинації була. Навіть приходили люди на додаткову та бустерну дозу", — говорить лікарка Ольга Стецива.

У центрі масової вакцинації, який розташований у Миколаєві на вулиці Шосейній, 128, у холі закладу заповнював документ на щеплення миколаївець Олександр. Говорить, що вакцинуватись вирішив для своєї безпеки.

"Робота змусила мене прийти вакцинуватися, плюс не хочу захворіти та померти", — розповів Олександр.

46-річна Надія Костенко прийшла робити другу дозу вакцини Pfizer. Говорить, що першу перенесла без ускладнень.

"У мене нічого не було. Температури не було, просто рука, коли її підіймала, поболювала і все", — каже Надія Костенко.

4 січня з 9:00 до 16:00 у Центру первинної медико-санітарної допомоги №3 щеплення зробили 105 людей.

Що відомо

Від початку вакцинальної кампанії в області організували 112 пунктів та 19 центрів щеплення, працювали 22 мобільні бригади.

Вакцинальна кампанія на території Миколаївської області розпочалась 25 лютого 2021 року. Станом на 3 січня всього в області вакцинували 783 564 людини. Післявакцинальні реакції складають 1,17 відсотка.

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