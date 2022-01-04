На бустерне щеплення проти COVID-19 можна записатись онлайн

В Україні відкрили онлайн-запис на бустерну дозу щеплення від COVID-19 через медичну електронну систему Helsi.me. Запис доступний для українців, старших 60 років, у яких з моменту другої дози від щеплення пройшло 6 місяців. А також для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу.
Як повідомляє Helsi.me, потрібно перейти за посиланням та обрати зручний пункт, забронювати день, час і записатися. Для бустерної дози використовують Moderna або Pfizer за затвердженими Міністерством охорони здоров’я схемами:
- перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer, перші дві дози AstraZeneca + бустер Moderna або Pfizer, перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer, перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer
Усі дані про ревакцинальну дозу будуть збережені у додатку Helsi.
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Що відомо
- За добу 3 січня в Україні виявили 1 746 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 87, медпрацівників – 21). Летальних випадків – 135. \
- Міністерство охорони здоров'я 4 січня дозволило бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для осіб віком від 60 років.
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