Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком 60+. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Як повідомив Ляшко у Facebook, він підписав відповідний наказ за рекомендацією Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ).

"Ми дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися. Літні люди зможуть отримати бустерну дозу щонайменше через шість місяців після другої", — повідомив міністр.

У МОЗ пояснили, як працюватиме вакцинація бустерною дозою:

Отримати бустерну дозу люди віком 60+ можуть через 6 місяців з дати другого щеплення від COVID-19, оптимально в період від 6 до 9 місяців. Перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина до цього. Наприклад, якщо перші два щеплення було зроблено вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech бустерну дозу рекомендовано вводити вакциною Comirnaty/Pfizer. За відсутності м-РНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами. Також, за рекомендацією експертів НТГЕІ, змінили схеми використання різних вакцин для основного курсу щеплень від COVID-19, згідно з якими вакцину CoronaVac тепер можна поєднувати з векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer). Крім того, після Moderna або Pfizer тепер можна застосовувати вакцину AstraZeneca. Мінімальний інтервал між дозами - 28 днів. Щодо вакцинації вагітних, то жінкам, які отримали першу дозу вакцини CoronaVac, а потім завагітніли, для другої дози перевагу слід надавати мРНК-вакцинам Pfizer або Moderna.

Як повідомив міністр, 5 січня на засіданні НТГЕІ розглядатиметься питання впровадження бустерної дози для усіх інших категорій.

Що відомо

За добу 3 січня в Україні виявили 1 746 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 87, медпрацівників – 21). Летальних випадків – 135. За добу 36 289 людей отримали щеплення проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 511 людей, другу дозу – 27 421 людина, додаткову дозу отримали 96 людей, бустерну дозу – 261 людина. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

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