У світі скасували понад 3,8 тисячі авіарейсів. Що сталося

Через несприятливі погодні умови та поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон" по всьому світу скасували понад 3,8 тисячі авіарейсів, ще понад 8,8 тисячі рейсів було затримано.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на сайт для відстеження польотів FlightAware.

Найбільшу кількість рейсів 2 січня скасували у США – понад 2,2 тисячі. За даними FlightAware, найбільше скасувань авіарейсів припало на авіакомпанії SkyWest і Southwest, у кожної — понад 400 рейсів.

Як зазначається, бортпровідники, пілоти та допоміжний персонал американських авіакомпаній відмовлялись від понаднормової роботи у період новорічних канікул, хоча їм пропонували серйозні фінансові заохочення. У профспілках деяких авіакомпаній пояснили, що багато хто боявся заразитися COVID-19 і не вітав перспективу мати справу з непокірними пасажирами.

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