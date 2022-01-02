У світі скасували понад 3,8 тисячі авіарейсів. Що сталося

Через несприятливі погодні умови та поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон" по всьому світу скасували понад 3,8 тисячі авіарейсів, ще понад 8,8 тисячі рейсів було затримано.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на сайт для відстеження польотів FlightAware.
Найбільшу кількість рейсів 2 січня скасували у США – понад 2,2 тисячі. За даними FlightAware, найбільше скасувань авіарейсів припало на авіакомпанії SkyWest і Southwest, у кожної — понад 400 рейсів.
Як зазначається, бортпровідники, пілоти та допоміжний персонал американських авіакомпаній відмовлялись від понаднормової роботи у період новорічних канікул, хоча їм пропонували серйозні фінансові заохочення. У профспілках деяких авіакомпаній пояснили, що багато хто боявся заразитися COVID-19 і не вітав перспективу мати справу з непокірними пасажирами.
Що відомо
- Напередодні новорічних свят комерційні авіакомпанії скасували понад 7500 рейсів на різдвяні вихідні через зростання кількості заражень COVID-19, зокрема штамом "Омікрон".
- Медичний радник Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) Девід Повелл заявив, що через поширення варіанту коронавірусу "Омікрон" ризик заразитися COVID-19 в літаку збільшився у два, а то і в три рази.
- У зв'язку з поширенням штаму "Омікрон" 3 грудня на період дії карантину в Україні встановили заборону на в'їзд іноземцям та особам без громадянства, які прибувають із низки африканських країн.
- Про новий штам коронавірусу, який вперше виявили на півдні Африки, британські вчені повідомили 24 листопада. Він характеризується великою кількістю мутацій у шиповидному білку, що може ускладнити його нейтралізацію антитілами, сприяти швидкому поширенню та стійкості до наявних вакцин.
- Науковці з’ясували, що штам "Омікрон" здатний розмножуватись у тканинах бронхів у 70 разів швидше, ніж вихідний варіант вірусу та штам "Дельта", однак демонструє повільнішу швидкість реплікації у легенях. Водночас міністр охорони здоров’я ПАР Джо Фаала заявив, що інфікованих штамом "Омікрон" в 11 разів рідше кладуть у лікарні, ніж інфікованих "Дельтою".
- За попередніми даними, більшість вакцин не забезпечують дієвий захист від інфікування"Омікроном", але запобігають тяжкому перебігу хвороби й госпіталізаціям. Крім того, підвищує дієвість щеплень третя (бустерна) доза.
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