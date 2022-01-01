У Слов'янську відбулась смолоскипна хода

У Слов'янську вже всьоме відбулась смолоскипна хода, що присвячена до річниці народження Степана Бандери. Про це повідомляє кореспондент Суспільного з місця події.

Смолоскипна хода у Слов`янську, фото: Суспільне Донбас Смолоскипна хода проходить всьоме у Слов`янську, фото: Суспільне Донбас

Близько сотні людей з прапорами та смолоскипами пройшли середмістям Слов'янська. Колона йшла в Соборної площі до пам'ятника Шевченка. Ходу супроводжували бійці Нацгвардії та поліція. Біля пам'ятника Шевченка відбувся мітинг.

Смолоскипна хода у Слов`янську, фото: Суспільне Донбас У Слов'янську пройшла смолоскипна хода, фото: Суспільне Донбас

Такий захід пройшов у Києві, Тернополі, Сумах, Полтаві, Дніпрі, Кривому Розі, Рівному, Черкасах.

Що відомо

Смолоскипну ходу на честь Степана Бандери проводять щорічно 1 січня в день народження Степана Бандери

113 річниця з дня народження Степана Бандери.

Степан Бандера народився 1 січня 1909 року на Івано-Франківщині. Він був українським політичним діячем, ідеологом і теоретиком національно-визвольного руху. Вбив його КДБівець Богдан Сташинський у 1959 році в Німеччині.

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