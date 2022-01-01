У Тернополі відбулась смолоскипна хода пам'яті Степана Бандери

До 113-ї річниці з дня народження Степана Бандери, понад 500 людей пройшли вулицями Тернополя зі смолоскипами. Про це Суспільному розповів організатор ходи Богдан Бутковський.
О 16 годині учасники ходи зібралися біля міського стадіону. Попереду в костюмах повстанців члени клубу історичної реконструкції "Патріот". Із портретом Степана Бандери в руках – наймолодший учасник ходи 5-річний Марк Костюк. Він йшов з батьком.
"Ми традиційно відвідуємо марші до дня народження Степана Андрійовича Бандери. В сина перший марш був у колясці, це був 2017. Він народився у вересні, то вже в січні попав на марш. Ми підтримуємо націоналістичні цінності, націоналістичні гасла, тому відвідуємо такі заходи. Він мені в цьому допомагає", – розповів співорганізатор ходи Ігор Костюк.
Співорганізатор ходи Богдан Бутковський каже, що людям роздали понад 200 смолоскипів. Чоловік розповів про цьогорічний маршрут:
"Оскільки так сталося, що стадіон нарешті носить таке хороше ім'я, як стадіон Романа Шухевича, то сам Бог велів, щоб від стадіону Романа Шухевича, вулицею Бандери йшли до монументу Бандери і до цього нового чудового банера, який є на обласній раді".
Тернополяни запалили смолоскипи і вирушили вулицею Руською. Їх супроводжував оркестр.
Ольга Данилюк приїхала до Тернополя з Теребовлі, аби взяти участь у ході. Жінка каже, долучилася до такого заходу вперше:
"Сьогодні таке свято ,тому й долучилася. Працюю в культурі, тому не могла не долучитися. Степан Бандера – це найбільший патріот України".
У тернополянина Ярослава Склярика сьогодні День народження. Чоловік каже, бере участь в марші зі смолоскипом щороку.
Світлана Стойко йде разом з чоловіком. Розповідає, цим маршем вшановує не лише Степана Бандеру, а й свого сина, який загинув у російсько-українській війні.
"І в Києві були коло Майдану, то так само брали участь. Ми продовжуємо справу мого сина, загиблого бійця. Він був щирий патріот і вирішили продовжити його справу", – каже Світлана.
Олег Костів бере участь у ході до річниці народження Степана Бандери з 1991 року. Чоловік каже, пам'ятає, як з кожним роком кількість учасників збільшувалася:
"Ми вже роками ходимо на свято народження Степана Бандери, нашого провідника. Якщо би не Бандера, то в нас би держави й не було. Це закладено в мозку кожної людини, в духу нації, яка привела нас до державності і веде до перемоги над ворогом".
Завершили ходу біля пам'ятника Степану Бандері патріотичними піснями.
Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в Старому Угриневі, на Іванно-Франківщині. Він був українським політичним діячем, ідеологом і теоретиком національно-визвольного руху. Після розколу Організації українських націоналістів був головою проводу ОУН-Б. Степана Бандеру вбив КДБівець Богдан Сташинський, 15 жовтня 1959 року в Німеччині.
Що відомо
- У Тернополі вшанували пам'ять Степана Бандери