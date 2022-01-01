У Тернополі відбулась смолоскипна хода пам'яті Степана Бандери

До 113-ї річниці з дня народження Степана Бандери, понад 500 людей пройшли вулицями Тернополя зі смолоскипами. Про це Суспільному розповів організатор ходи Богдан Бутковський.

О 16 годині учасники ходи зібралися біля міського стадіону. Попереду в костюмах повстанців члени клубу історичної реконструкції "Патріот". Із портретом Степана Бандери в руках – наймолодший учасник ходи 5-річний Марк Костюк. Він йшов з батьком.

Фото:Соломія Струс/Суспільне Марк Костюк

"Ми традиційно відвідуємо марші до дня народження Степана Андрійовича Бандери. В сина перший марш був у колясці, це був 2017. Він народився у вересні, то вже в січні попав на марш. Ми підтримуємо націоналістичні цінності, націоналістичні гасла, тому відвідуємо такі заходи. Він мені в цьому допомагає", – розповів співорганізатор ходи Ігор Костюк.

Фото:Соломія Струс/Суспільне Ігор Костюк з сином

Співорганізатор ходи Богдан Бутковський каже, що людям роздали понад 200 смолоскипів. Чоловік розповів про цьогорічний маршрут:

Фото:Соломія Струс/Суспільне Богдан Бутковський

"Оскільки так сталося, що стадіон нарешті носить таке хороше ім'я, як стадіон Романа Шухевича, то сам Бог велів, щоб від стадіону Романа Шухевича, вулицею Бандери йшли до монументу Бандери і до цього нового чудового банера, який є на обласній раді".

Фото:Соломія Струс/Суспільне Учасники ходи

Тернополяни запалили смолоскипи і вирушили вулицею Руською. Їх супроводжував оркестр.

Фото:Соломія Струс/Суспільне Учасники ходи збираються біля міського стадіону імені Шухевича

Ольга Данилюк приїхала до Тернополя з Теребовлі, аби взяти участь у ході. Жінка каже, долучилася до такого заходу вперше:

Фото:Соломія Струс/Суспільне Ольга Данилюк

"Сьогодні таке свято ,тому й долучилася. Працюю в культурі, тому не могла не долучитися. Степан Бандера – це найбільший патріот України".

У тернополянина Ярослава Склярика сьогодні День народження. Чоловік каже, бере участь в марші зі смолоскипом щороку.

Фото:Соломія Струс/Суспільне Ярослав Склярик

Світлана Стойко йде разом з чоловіком. Розповідає, цим маршем вшановує не лише Степана Бандеру, а й свого сина, який загинув у російсько-українській війні.

"І в Києві були коло Майдану, то так само брали участь. Ми продовжуємо справу мого сина, загиблого бійця. Він був щирий патріот і вирішили продовжити його справу", – каже Світлана.

Фото:Соломія Струс/Суспільне Учасники смолоскипної ходи

Олег Костів бере участь у ході до річниці народження Степана Бандери з 1991 року. Чоловік каже, пам'ятає, як з кожним роком кількість учасників збільшувалася:

"Ми вже роками ходимо на свято народження Степана Бандери, нашого провідника. Якщо би не Бандера, то в нас би держави й не було. Це закладено в мозку кожної людини, в духу нації, яка привела нас до державності і веде до перемоги над ворогом".

Фото:Соломія Струс/Суспільне Учасники ходи тримають банер із зображенням Степана Бандери

Завершили ходу біля пам'ятника Степану Бандері патріотичними піснями.

Фото:Соломія Струс/Суспільне Учасники ходи розпалюють смолоскипи

Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в Старому Угриневі, на Іванно-Франківщині. Він був українським політичним діячем, ідеологом і теоретиком національно-визвольного руху. Після розколу Організації українських націоналістів був головою проводу ОУН-Б. Степана Бандеру вбив КДБівець Богдан Сташинський, 15 жовтня 1959 року в Німеччині.

Фото:Соломія Струс/Суспільне Із смолоскипами пройдуть вулицями Тернополя

Фото:Соломія Струс/Суспільне Вулиця Руська

Фото:Соломія Струс/Суспільне Участь у ході взяли 500 людей

Фото:Соломія Струс/Суспільне Кінцева зупинка біля пам'ятника

Фото:Соломія Струс/Суспільне У Тернополі проходить смолоскипна хода пам'яті Степана Бандери

Фото:Соломія Струс/Суспільне Учасники ходи

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