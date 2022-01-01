У Полтаві відбулася хода до дня народження Степана Бандери

У Полтаві ходою вшанували пам’ять українського політичного діяча Степана Бандеру. Зробили це з нагоди 113-ї річниці із дня його народження, повідомляє із місця події кореспондент Суспільного.

Смолоскипна хода у Полтаві відбулася у центрі міста. За підрахунками Суспільного, о 18-й годині понад дві сотні людей вирушили колоною із Корпусного саду до Соборного майдану.

Суспільне Полтава На чолі колони несли портрет Степана Бандери

"Я на цю акцію хожу третій рік поспіль. Це для того, аби показати, що Степан Бандера важливий для мене. Важливі слова, які він говорив, і я так само люблю Україну", - говорить учасник акції Андрій Туров.

Суспільне Полтава Більшість прапорів - червоно-чорні

"Бандера - для мене символ України. Це батько української нації. Мене радує, що щороку на ходу приходить більше людей", - каже учасник ходи Віталій Пономаренко.

Цю ходу в обласному центрі організували представники ВО «Свобода» та ВГО «Сокіл».

Суспільне Полтава Марш розпочався о 18:15 і тривав 15 хвилин.

"Ми хочемо привітати усіх із прийдешніми святами і з найголовнішим святом - Днем народженням батька нації і українського провідника Степана Бандери. Наша мета - показати, що в Полтаві є не тільки сепаратисти, яких показують по російському телебаченню. Тут є патріоти, і ми завжди готові чинити опір", - сказав перед ходою голова ВО "Свобода" Юліан Матвійчук.

Суспільне Полтава Загалом на акцію прийшли майже 250 людей

Такий захід у Полтаві влаштовують 10-й рік поспіль.

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