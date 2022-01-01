У Києві 1 січня в парку імені Тараса Шевченка розпочалася смолоскипна хода з нагоди 113-ої річниця з дня народження Степана Бандери, яка завершилася під будівлею Офісу президента. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Дарина Коломієць.

Декілька сотень учасників запалили смолоскипи та йдуть від парку Шевченка до Майдану Незалежності. Учасників ходи супроводжує патрульна поліція та поліція діалогу, кількість учасників пообіцяли назвати пізніше.

Фото: Дарина Коломієць / Суспільне Смолоскипна хода пам'яті Степана Бандери, Київ, 1 січня 2022 року

Організатором акції виступила політична партія “ВО Свобода”. Планувалося, що хода рушить Володимирською вулицею через бульвар Тараса Шевченка до Хрещатика і зупиниться на Майдані Незалежності. Але було вирішено йти під Офіс президента.

"Приходжу кожен рік вшанувати провідника української нації, вже п'ятий раз. Це поклик душі, це наші герої, це наша земля. Підемо під Офіс Президента вимагати присвоїти звання Героя України сотнику УПА Мирославу Симчичу, який у свій час розбив дивізію НКВД", — розповів Суспільному учасник ходи Володимир Тарасенко.

Володимир прийшов на ходу з 18-річною дочкою Вікторією. "Бандера наш батько, як тут не прийти. Для мене честь нести цей смолоскип", — каже дівчина.

Фото: Дарина Коломієць / Суспільне Смолоскипна хода пам'яті Степана Бандери, Київ, 1 січня 2022 року

Близько 18:30 учасники смолоскипної ходи дійшли до Майдану Незалежності в супроводі авто з музикою, а далі рушили в бік Офісу президента.

Учасники ходи провели молебень та віче на честь Степана Бандери на вулиці Банковій. До будівлі Офісу президента їх не пустили через споруджену там новорічну локацію, повідомили співробітники поліції діалогу. Водночас, як уточнює кореспондентка Суспільного, людей, які не брали участь в акції, пускали на локацію під ОП.

До учасників акції вийшов представник Офісу президента, якому передали звернення щодо присвоєння Мирославу Симчичу звання Героя України. Його пообіцяли розглянути та надати відповідь до 4 січня.

“Цього разу ми вирішили прийти до Офісу президента, і нам розказують, що вільний прохід, можете пройти прямо до будівлі, там зараз влаштували новорічний ярмарок. Але бачите, скільки поліції поставили, перекрили вулицю, хоча ми не збираємося там ніяких робити речей, ми святкуємо. Ми розуміємо, що там зараз порожня будівля, але ми прийшли привернути увагу, такі елементарні речі, як вшанування українських героїв, влада зобов'язана робити. І ми говоримо про легендарного сотенного УПА Мирослава Симчича, і йому має бути присвоєне звання Героя України”, — заявив під стінами ОП заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко.

Окрім Києва, акції до дня народження Степана Бандери відбулися і в інших містах України — зокрема Рівному та Тернополі.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте також

Шахи, кохання і хвороби. 5 фактів до дня народження Степана Бандери

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу