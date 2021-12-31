Політичні підсумки 2021 року на Харківщині: думки політологів

Восени 2021 року харків'яни обрали нового міського голову, а під кінець року президент призначив голову облдержадміністрації. Що змінилося у політичному житті регіону — розмова Суспільного з політологами.

Політична ситуація в громадах

Понад рік тому, 25 жовтня, жителі Харківщини обирали голів та депутатів міських та селищних рад. Політологиня Юлія Біденко говорить, що за результатами виборів, громади отримали ради з різними політичними компонентами.

"У кожній громаді різний набір політсил. Це зовсім не ті громади, які були ще п'ять років тому. Ми бачимо позитивні приклади, коли люди об'єднується та негативні, коли активісти або депутати від певних політичних сил тільки критикують, бо дуже залежні", — каже Юлія Біденко.

"Громадськість — це контролери. Місцевій владі треба зрозуміти, що вони постійно під наглядом, але і громадськості треба вивчити наступне "домашнє завдання": навчитися співпрацювати, а не тільки критикувати", — говорить політологиня.

Вибори Харківського міського голови

У 2021 році на харків'ян чекали перші в історії міста позачерові вибори через смерть Геннадія Кернеса. Верховна рада призначила вибори на 31 жовтня. Харківська міська ТВК оголосила результати виборів 1 листопада: 50,66% голосів набрав Ігор Терехов.

Спостерігачі від "Опори" помітили розбіжності у протоколах результатів виборів на користь кандидата Ігоря Терехова.

Політологиня Біденко говорить, що харківські вибори були під особливою увагою представників ЗМІ та центральної влади.

"Харків — друге найбільше місто в Україні за кількістю населення, і в ньому проживає половина населення області, проте самим харків'янам ці вибори були не дуже цікаві. Чому? Бо явка склала трохи більше 28%. 70% харків'ян не цікавилось цим процесом або не бачили гідної альтернативи, і залишились вдома", — каже Біденко.

Другий аспект цьогорічних виборів, який відмітила політологиня — це схожість риторики у кандидатів, що посіли три перших місця за результатами голосування — Ігор Терехов, Михайло Добкін та Олександр Скорик.

"Вони були у своїй риториці не дуже проєвропейські, не дуже глобальні, але я в цьому бачу і певний позитив, тому що згадую вибори 2015 року, коли політичні сили і окремі кандидати дуже багато спекулювали на тематиці війни, конфлікту, відносин з Росією. Це ставить загрозу безпеці такого міста, яке перебуває на кордоні. Фактично всі кандидати більш-менш намагалися компетентно обговорювати вже місцеві проблеми: інфраструктуру, транспорт", — зазначила Біденко.

Політологиня говорить, що проблема із розходженням у протоколах — це поганий сигнал для культури виборів в Україні, бо містить приховані ризики, з якими можна стикнутися на президентських та парламентських виборах.

"Думаю, що результат навіть за умовами другого туру був би таким самим, при чому пан Терехов став би, на мою думку, більш легітимним в очах тієї зацікавленої громадськості", — каже Юлія Біденко.

Нова голова Харківської обласної ради

У серпні депутатку від "Слуги народу" Тетяну Єгорову-Луценко обрали головою облради після того, як підозрюваний у хабарництві Артур Товмасян написав заяву про складення повноважень, а депутати підтримали його звільнення.

Нині у Єгорової-Луценко бракує ще одного заступника, і Юлія Біденко вважає, що, ймовірно, ним буде людина з оточення голови облради.

"Я б не розраховувала на те, що це буде людина з якихось опозиційних сил, бо ми вже маємо серед заступників представника від "Блоку Кернеса", — каже політологиня.

Олег Синєгубов — голова облдержадміністрації

24 грудня президент Зеленський призначив Олега Синєгубова головою Харківської облдержадміністрації.

Звільнення попередньої керівниці обладміністрації Айни Тимчук Уряд погодив у серпні. Тимчасово обов'язки голови виконував Олександр Скакун.

Речник президента Сергій Никифоров у вересні казав, що Олександр Скакун залишатиметься на чолі Харківської облдержадміністрації, допоки на його місце не знайдуть кандидата, або він сам не проявить себе — кандидатів на посаду голови на той час у президента не було. Зрештою Кабмін погодив кандидатуру Олега Синєгубова головою Харківської ОДА 15 грудня. До призначення Синєгубов був керівником Полтавської обладміністрації.

"Ми знаємо, що пан Синєгубов ближчий до партії "Слуги народу" і, в принципі, може вважатися більш лояльним до Офісу президента, ніж пан Скакун, який працював при різних головах ОДА і може впроваджувати самостійну політику", — сказала Біденко.

В Новий рік — без секретаря міськради

З моменту прийняття повноважень міського голови Ігорем Тереховим, жодного разу не скликалася чергова сесія міської ради. Саме на черговій сесії, згідно із законом, має бути обраний секретар міської ради.

Антон Авксентьєв вважає, що ще немає визначеної кандидатури для цієї посади.

"Думаю, певний час ми будемо жити в режимі позачергових сесій. Якщо міський голова не подасть кандидатуру секретаря, то втратить право ініціативи: він має подати кандидатуру на першій черговій сесії, інакше це на наступній зробить депутатська більшість", — каже політолог.

Депутат міської ради від ОПЗЖ Віктор Фесун заявив, що його політична сила пропонуватиме на посаду секретаря Андрія Спаського. Авксентьєв вважає, що саме між ОПЗЖ та "Слугою народу" відбуватиметься боротьба.

"Але, як я розумію стратегію Терехова, він би хотів залишити цю посаду саме за представником "Успішного Харкова", зокрема, за Олександром Новаком, який зараз є заступником мера і має досвід, він дві каденції був саме секретарем міської ради", — зазначив політолог.

Юлія Біденко підкреслює, що закон про місцеве самоврядування не встановлює обов'язку для міського голови представити та обрати секретаря.

"Були випадки, коли певні ради потягом довгого періоду жили і функціонували без цієї посади. Для Терехова важливо, щоб людина на цій посаді була йому підконтрольна, і щоб це була людина з його команди, навіть не з політичної сили, а саме команди", — каже Біденко.

Також політологиня сказала, що статут територіальної громади у Харкові передбачає ширший спектр обов'язків секретаря міськради, аніж в статутах інших міст, зокрема, взаємодія з громадськістю, реєстрація місцевих ініціатив, громадські слухання.

"У статуті Львова, наприклад, це обов'язок мера. Я нагадаю, що статут приймався, коли секретарем міськради був Геннадій Кернес, тому статут в нас дуже орієнтований на секретаря, і для міського голови дуже важливо, щоб це була людина саме з його команди, щоб локальною демократією не розхитувати оцю зв'язку місцевого самоврядування", — говорить Юлія Біденко.

Фактична коаліція в міській раді

Антон Авксентьєв наголосив, що хоча в законодавстві ніде не прописано визначення "коаліції в міській раді", але фактично навколо Ігоря Терехова вона вже створена.

"Судячи з голосування за бюджет, фактична коаліція навколо Ігоря Терехова вже сформувалася, але голосування за секретаря не буде таким консолідованим", — сказав політолог.

На його думку, фракції "Блоку Світличної" та "Партії Шарія" є "флагманами опозиції в міській раді". А пропозиції міського голови зазвичай підтримують фракції "Блоку Кернеса — Успішний Харків", "ОПЗЖ", "Європейська солідарність" та "Слуга народу".

Проте політолог просить звертає увагу на так звані "маркерні голосування" — такими були голосування щодо земельного питання чи бюджету. Наступним "маркерним", яке продемонструє єдність певних політичних фракцій, за словами Авксентьєва, стане голосування за секретаря міськради.

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