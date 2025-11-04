Європейська Комісія оприлюднила щорічний звіт про розширення, в якому відзначила "відданість" України шляху до ЄС та просування у ключових реформах попри війну. Водночас у ЄК наголосили на необхідності "подальшого і стабільного прогресу" у боротьбі з корупцією та вказали на випадки ймовірного тиску на громадських активістів.

Про це йдеться у звіті Європейської комісії про розширення за 2025 рік, який є в розпоряджені Суспільного.

Європейська Комісія оприлюднила щорічний звіт про розширення щодо України, в якому відзначила "значну стійкість та сильну відданість" країни європейському шляху попри війну. Водночас документ містить "елементи суттєвого занепокоєння", зокрема щодо забезпечення надійної та незалежної антикорупційної системи.

У звіті, який охоплює період з 1 вересня 2024 по 1 вересня 2025 року, Єврокомісія зафіксувала тиск на НАБУ, САП та громадських активістів, а загальний прогрес у боротьбі з корупцією оцінила як "обмежений".

Боротьба з корупцією: "обмежений прогрес"

Найбільше занепокоєння Єврокомісії викликає сфера боротьби з корупцією, де зафіксовано лише "обмежений прогрес". У звіті згадується закон, ухвалений парламентом у липні 2025 року, який "демонтував важливі гарантії незалежності НАБУ та САП". Хоча незалежність була "швидко відновлена" після внутрішніх протестів та реакції міжнародних партнерів, ЄК вказує на інші негативні тенденції:

Тиск на інституції: антикорупційні установи та громадські організації повідомляють про "зростаючий тиск з боку державних інституцій", зокрема через кримінальні розслідування з боку правоохоронних та силових відомств.

антикорупційні установи та громадські організації повідомляють про "зростаючий тиск з боку державних інституцій", зокрема через кримінальні розслідування з боку правоохоронних та силових відомств. Законодавчі ризики: з'являються законодавчі ініціативи, які подаються як захист бізнесу чи національної безпеки, але "ризикують підірвати ефективність боротьби з корупцією", зокрема через обмеження прозорості публічних реєстрів.

з'являються законодавчі ініціативи, які подаються як захист бізнесу чи національної безпеки, але "ризикують підірвати ефективність боротьби з корупцією", зокрема через обмеження прозорості публічних реєстрів. Висновки ЄК: "Загалом ці події ставлять під сумнів відданість України її антикорупційній програмі".

Єврокомісія рекомендувала Україні зберегти незалежність антикорупційних інституцій, розширити юрисдикцію НАБУ на всі посади з високими ризиками та посилити автономію САП, зокрема в розслідуваннях щодо народних депутатів без попереднього погодження Генпрокурора.

️Верховенство права та судова реформа

У сфері судочинства та фундаментальних прав загалом досягнуто "певного прогресу". Водночас ЄК фіксує низку ключових проблем:

Конституційний Суд: парламент не зміг призначити кандидатів до КСУ, які пройшли міжнародну перевірку, що "ще більше затримує оновлення" суду.

парламент не зміг призначити кандидатів до КСУ, які пройшли міжнародну перевірку, що "ще більше затримує оновлення" суду. Генпрокурор: позиція Генерального прокурора "залишається політизованою". Нині цю посаду обіймає Руслан Кравченко, якого вважають наближеним до президента.

позиція Генерального прокурора "залишається політизованою". Нині цю посаду обіймає Руслан Кравченко, якого вважають наближеним до президента. Кадри в прокуратурі: законодавство, ухвалене в липні 2025 року, дозволяє переводити та призначати прокурорів "без конкурсу".

Йдеться про Закон №4555-IX, який Верховна Рада ухвалила 22 липня 2025 року. Згідно з цією поправкою, на період дії воєнного стану скасовуються вимоги про обов'язковий конкурс при призначенні на посади в Офіс Генпрокурора та обласні прокуратури.

Недоукомплектованість судів: судова система страждає від "гострої недоукомплектованості" — станом на серпень залишалися вакантними 2 198 суддівських посад.

судова система страждає від "гострої недоукомплектованості" — станом на серпень залишалися вакантними 2 198 суддівських посад. Опір реформам: у звіті відзначено "зростаючий опір" залученню міжнародних незалежних експертів до різних відбіркових чи атестаційних процесів.

Демократія та державне управління

У реформі державного управління (PAR) Україна досягла "хорошого прогресу", зокрема у наданні послуг, цифровізації та реформі заробітних плат.

Щодо громадянського суспільства, у звіті зазначено, що організації "працюють у загалом сприятливому середовищі, але були інциденти ймовірного політичного тиску на антикорупційних активістів". ЄК наголошує, що такі випадки "необхідно відстежувати та вирішувати". Також відзначено, що попри обмеження воєнного стану, Верховна Рада та Уряд продовжують ефективно функціонувати.

Економіка

Єврокомісія позитивно оцінила економічний блок, зафіксувавши "хороший прогрес" у створенні функціонуючої ринкової економіки.

Звіт підкреслює, що українська економіка "продовжує демонструвати стійкість, спираючись на обґрунтовану політику, потужну міжнародну підтримку та адаптивність приватного сектору". Банківський сектор залишається стійким.

Також досягнуто "хорошого прогресу" в здатності України впоратися з конкурентним тиском та ринковими силами в межах ЄС.

Переговорний процес

У звіті підтверджується, що двосторонні скринінгові зустрічі (аналіз відповідності законодавства) були завершені у вересні 2025 року. Рекомендації, надані у звіті, узгоджені з основними пріоритетами Плану для України (Ukraine Plan).

Медіа та вираження свободи слова

У звіті Єврокомісії відзначено "певний прогрес" у сфері свободи вираження поглядів, зокрема щодо фінансової незалежності суспільного мовника Суспільне. Позитивно оцінено, що на 2025 рік мовнику виділили майже весь бюджет, який він запитував, хоча ця сума все ще нижча, ніж передбачено законом.

Також у ЄК відзначили, що у квітні 2025 року голову правління Суспільного переобрали за результатами відкритого та конкурентного конкурсу , а в травні 2024 року мовник вийшов з єдиного телемарафону.

Загалом у звіті зафіксовано покращення у доступі до інформації для журналістів. Серед позитивних кроків згадується ухвалений у січні 2025 року закон, який покращує доступ журналістів та громадськості до засідань парламентських комітетів, особливо тих, що проводяться онлайн. Крім того, у вересні 2025 року Верховна Рада відновила прямі трансляції своїх відкритих пленарних засідань.

Водночас Єврокомісія висловила занепокоєння щодо безпеки журналістів. У звіті вказано, що впродовж року зафіксували низку випадків ймовірного переслідування та залякування журналістів, особливо тих, хто займається місцевими розслідуваннями. Зазначається, що стратегічні судові позови проти журналістів (SLAPPs) "залишаються проблемою".

У наступному році Україна, зокрема, повинна:

Забезпечити безпеку та незалежність журналістів і поважати їхню роль у сфері інформування громадськості: оперативно, незалежно та ефективно розслідувати випадки прямого залякування та переслідування, а також непрямих форм тиску на журналістів та засоби масової інформації.

Підтримувати належне фінансування суспільного мовника (Суспільне), щоб незалежні суспільні медіа могли виконувати свою роль, закріплену в законодавстві України, та забезпечити, щоб контент, який виробляють медіа, що фінансуються з державного бюджету, відображав політичний і суспільний плюралізм України.

Продовжувати зусилля з підтримання та поступового зміцнення прозорого, плюралістичного та незалежного медіапростору, забезпечуючи, щоб тимчасові обмеження, запроваджені в межах воєнного стану, відповідали ключовим правам та інтересам громадськості, таким як доступність інформації та свобода медіа.

Досягти відчутного прогресу у впровадженні загального стратегічного плану реформи правоохоронної системи (OAS AP) та частин розділу 24 дорожньої карти щодо верховенства права.

Ухвалити закон про розмежування повноважень, функцій та обов'язків правоохоронних органів та створити ефективну систему співпраці та координації між правоохоронними органами.

Запровадити прозорі та засновані на заслугах процедури відбору на керівні посади в центральних та регіональних органах Національної поліції України (НПУ) та Державного бюро розслідувань (ДБР) із значним залученням незалежних експертів, призначених міжнародними партнерами, а також суворі дисциплінарні та антикорупційні правила, адаптовані до місцевих умов та спрямовані на усунення реальних ризиків корупції.

Реакції на звіт

Єврокомісарка з питань розширення та сусідства Марта Кос зауважила, що з огляду на темпи деяких країн-кандидатів, Молдова та Україна можуть завершити переговори у 2028 році.

"Для мене амбіції важливіші за роки чи дати, і Єворопеська Комісія підтримує ці амбіції. Щодо цього року, можу сказати, що ці чотири країни-кандидати підкріпили свої амбіції конкретними діями", — скзаала Кос.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський назвав звіт Єврокомісії "найкращим результатом на сьогодні". За його словами, це доказ того, що Україна продовжує реформи та змінюється відповідно до стандартів ЄС навіть під час повномасштабної агресії. Він підтвердив, що звіт фіксує готовність України відкрити кластери 1, 2 та 6.

"Ми очікуємо рішучих дій Євросоюзу для подолання всіх штучних перешкод на шляху до сильної та єдиної Європи", — написав Зеленський.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга також привітав звіт, зазначивши, що він підтверджує значний прогрес України та її рішучість продовжувати реформи попри війну.

"Я особливо пишаюся тим, що Розділ 31 «Зовнішня політика, політика безпеки та оборона»... отримав високу оцінку. Ми чудово попрацювали над синхронізацією санкцій проти Росії з ЄС та забезпечили 99% узгодженості із заявами ЄС щодо зовнішньої політики", — наголосив він.

Віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка написав, що звіт Європейської комісії про розширення містить найкращу оцінку зусиль України на шляху до вступу в ЄС за останні три роки. Вперше ЄК визнала, що Україна демонструє "рекордний прогрес" у більшості сфер реформ.

"Найкращий звіт про розширення за три роки — така оцінка зусиль України на шляху до вступу в ЄС буде оприлюднена сьогодні", — написав він.

За словами віцепрем'єра, звіт має 36 оцінок по розділах і окремих дорожніх картах, і по всіх без винятку Україна має прогрес.