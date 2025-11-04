Україна отримала найкращий звіт Єврокомісії за три роки — віцепрем’єр Качка

Звіт Європейської комісії про розширення, який оприлюднять 4 листопада, містить найкращу оцінку зусиль України на шляху до вступу в ЄС за останні три роки. Вперше ЄК визнала, що Україна демонструє "рекордний прогрес" у більшості сфер реформ.

Про це повідомив віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

"Найкращий звіт про розширення за три роки — така оцінка зусиль України на шляху до вступу в ЄС буде оприлюднена сьогодні", — написав він.

За словами віцепрем'єра, звіт має 36 оцінок по розділах і окремих дорожніх картах, і по всіх без винятку Україна має прогрес.

"Тобто ми рухаємося швидше, ніж минулого року", — наголосив Качка.

Основні позитивні моменти, які виділив урядовець:

Пришвидшення реформ: покращення прогресу зафіксовано по 15 переговорних розділах.

покращення прогресу зафіксовано по 15 переговорних розділах. Висока оцінка: у 12 розділах цей прогрес визнано на високому рівні (good progress).

у 12 розділах цей прогрес визнано на високому рівні (good progress). Без відкатів: по жодному з розділів немає падіння загальної оцінки підготовки до вступу в ЄС.

по жодному з розділів немає падіння загальної оцінки підготовки до вступу в ЄС. Найкраща динаміка: в 11 розділах Україна має підвищення загальної оцінки, що, за словами Качки, є "найкращою оцінкою динаміки з моменту кандидатства".

Він наголосив, що звіт не містить критики, а лише рекомендації щодо подальших кроків, які збігаються зі скринінговими звітами та дорожніми картами. Зокрема, відзначається системна робота інституцій у судочинстві та антикорупції.

"Європейська комісія бачить, що Україна переходить від ухвалення законів до реального впровадження європейських стандартів — у держуправлінні, судовій системі, економіці, цифровізації та освіті", — зазначив Тарас Качка.

Він також додав, що Комісія підтверджує готовність до відкриття першого, другого та шостого кластерів переговорів, а інші "в гарній динаміці для того, щоб бути готовими до відкриття до кінця року".

Щорічний звіт ЄС щодо розширення

Це щорічний "табель успішності" від Єврокомісії для країн-кандидатів на вступ до ЄС.

У ньому Єврокомісія детально оцінює, наскільки добре кожна країна (Україна, Молдова, Грузія, країни Західних Балкан тощо) виконує "домашнє завдання" — тобто проводить реформи (судова, антикорупційна, економічна) та узгоджує своє законодавство відповідно до стандартів ЄС.

На основі цього звіту країни-члени ЄС ухвалюють подальші політичні рішення: чи починати переговори про вступ, чи відкривати нові переговорні розділи (кластери), чи надавати фінансову допомогу.