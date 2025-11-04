Україна отримала найкращий звіт Єврокомісії за три роки — віцепрем’єр Качка

Звіт Європейської комісії про розширення, який оприлюднять 4 листопада, містить найкращу оцінку зусиль України на шляху до вступу в ЄС за останні три роки. Вперше ЄК визнала, що Україна демонструє "рекордний прогрес" у більшості сфер реформ.
Про це повідомив віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.
"Найкращий звіт про розширення за три роки — така оцінка зусиль України на шляху до вступу в ЄС буде оприлюднена сьогодні", — написав він.
За словами віцепрем'єра, звіт має 36 оцінок по розділах і окремих дорожніх картах, і по всіх без винятку Україна має прогрес.
"Тобто ми рухаємося швидше, ніж минулого року", — наголосив Качка.
Основні позитивні моменти, які виділив урядовець:
- Пришвидшення реформ: покращення прогресу зафіксовано по 15 переговорних розділах.
- Висока оцінка: у 12 розділах цей прогрес визнано на високому рівні (good progress).
- Без відкатів: по жодному з розділів немає падіння загальної оцінки підготовки до вступу в ЄС.
- Найкраща динаміка: в 11 розділах Україна має підвищення загальної оцінки, що, за словами Качки, є "найкращою оцінкою динаміки з моменту кандидатства".
Він наголосив, що звіт не містить критики, а лише рекомендації щодо подальших кроків, які збігаються зі скринінговими звітами та дорожніми картами. Зокрема, відзначається системна робота інституцій у судочинстві та антикорупції.
"Європейська комісія бачить, що Україна переходить від ухвалення законів до реального впровадження європейських стандартів — у держуправлінні, судовій системі, економіці, цифровізації та освіті", — зазначив Тарас Качка.
Він також додав, що Комісія підтверджує готовність до відкриття першого, другого та шостого кластерів переговорів, а інші "в гарній динаміці для того, щоб бути готовими до відкриття до кінця року".
Щорічний звіт ЄС щодо розширення
Це щорічний "табель успішності" від Єврокомісії для країн-кандидатів на вступ до ЄС.
У ньому Єврокомісія детально оцінює, наскільки добре кожна країна (Україна, Молдова, Грузія, країни Західних Балкан тощо) виконує "домашнє завдання" — тобто проводить реформи (судова, антикорупційна, економічна) та узгоджує своє законодавство відповідно до стандартів ЄС.
На основі цього звіту країни-члени ЄС ухвалюють подальші політичні рішення: чи починати переговори про вступ, чи відкривати нові переговорні розділи (кластери), чи надавати фінансову допомогу.