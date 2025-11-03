ЄС виплатить Україні майже 2 мільярди євро за програмою Ukraine Facility

Європейський Союз погодив пʼяту виплату Україні в рамках програми Ukraine Facility. Всього Україна отримає від ЄС 1,9 мільярда євро.

Про це Суспільному повідомив посадовець Євросоюзу.

"Задовільне виконання відповідних умов для часткової виплати четвертого та п'ятого траншів кредитної підтримки на суму 1,9 млрд євро, з яких 597 млн євро відповідає четвертому траншу, а 1,3 млн євро — п'ятому, встановлюється відповідно до оцінки, наданої Комісією", — сказав наш співрозмовник.

4 листопада очікується остаточне затвердження виплати.

25 жовтня Рада Європейського Союзу схвалила зміни до Плану України, які є частиною програми Ukraine Facility на 50 мільярдів євро.

Оновлення, запропоноване українським урядом у серпні, стосується коригування термінів реформ, проте ключові зобов'язання України залишилися незмінними.

Що відомо про програму Ukraine Facility

1 лютого 2024 року лідери Євросоюзу на саміті ЄС у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 млрд євро. 27 лютого Європарламент підтримав це рішення, а наступного дня Рада ЄС ухвалила започаткування інструменту.

Програма Ukraine Facility передбачає надання Україні 50 мільярдів євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 мільярдів євро будуть спрямовані до держбюджету для посилення макрофінансової стабільності.

22 травня 2024-го Україна та Євросоюз підписали рамкову угоду щодо фінансування в межах Ukraine Facility. Документ визначає механізми фінансової співпраці між ЄС та Україною, зокрема, щодо управління та контролю використання коштів, а також спільних заходів для запобігання корупції.