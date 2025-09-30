Україна офіційно закінчила скринінг законодавства

Україна та Європейський Союз за рекордно швидкий період завершили скринінг українського законодавства для переговорів про вступ до Євросоюзу.

Про це йдеться на сайті Європейської комісії 30 вересня.

Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу 23 червня 2022 року — це рішення ухвалили лідери ЄС на саміті в Брюсселі. За два роки, у липні 2024 року, Україна розпочала детальне звіряння свого законодавства з правом ЄС.

"У найскладніших обставинах Україна рекордно швидко завершила процес перевірки всього свого законодавства, закладаючи основу для свого європейського майбутнього", — написала єврокомісарка з питань розширення Марта Кос на платформі Х.

29 вересня Кос розпочала свій візит до України з Ужгорода. Там вона відвідала два місцеві ліцеї, де проводять навчання угорською та словацькою мовами.

Єврокомісарка заявила, що в Україні необхідно запровадити план дій щодо нацменшин і вступ України в ЄС — найкраща можливість розв'язати ці питання. 30 вересня вона прибула до Львова, а 1 жовтня — планує візит до Києва.

За словами віцепремʼєра з євроінтеграції України Тараса Качки, відбулося 34 двосторонні зустрічі сумарною тривалістю 66 днів. Участь у них взяли представники понад 70 державних органів, серед яких Верховна рада, Кабмін, міністерства, суди, антикорупційна інфраструктура, правоохоронні органи та незалежні регулятори.

Наймасштабніша делегація складалася з 343 людей і працювала за напрямом "Юстиція, свобода та безпека". Для підготовки до скринінгу створено понад 700 презентацій та 9000 сторінок відповідей на опитувальники Єврокомісії. За словами Качки, порівняно з іншими країнами-кандидатами, процес скринінгу з Україною був одним із найшвидших.

Скринінг — це попередній етап переговорів про вступ до ЄС. Він полягає у порівнянні національного законодавства країни-кандидата із законодавством ЄС. Мета — виявити, де норми збігаються, а де потрібні зміни, аби країна могла повністю відповідати європейським стандартам.

Переговорні кластери Європейського Союзу. Євроінтеграційний портал

Наступні кроки

Оцінка Єврокомісії. Після завершення скринінгу Єврокомісія готує свої висновки по кожному з 35 переговорних розділів (ринок, енергетика, екологія, судова система, права людини тощо).

Відкриття переговорних розділів. Коли висновки готові, Рада ЄС ухвалює політичне рішення про відкриття переговорів по конкретних сферах. Це фактично початок “справжніх” переговорів про членство.

Відомо, що Україна вже повністю підготувала все необхідне для відкриття переговорів за трьома кластерами: