Адмінсудам потрібні десятиліття, щоб розглянути всі зареєстровані справи, — Вища рада правосуддя
Адмінсудам потрібні десятиліття, щоб розглянути всі зареєстровані справи, — Вища рада правосуддя

Данило Островерхов-Новицький
Статистика від пресофісу Вищої ради правосуддя (ВРП) за перше півріччя 2025 року свідчить, що для розгляду зареєстрованих лише за цей період справ адміністративним судам потрібні кілька десятиліть. Причина полягає у недостатній кількості суддів.

Дані оприлюднив керівник пресофісу Вищої ради правосуддя Володимир Гуржи.

Згідно із наведеною Гуржи інформацією:

  • Київський окружний адмінсуд має 29 суддів замість необхідних 383 — тому 35 712 зареєстрованих за пів року справ будуть розглядатися 35 років;
  • Одеський окружний адмінсуд має 35 суддів замість 289 — тому 28 638 справ треба розглядати 27 років:
  • Дніпропетровський окружний адмінсуд має 40 суддів замість 245 — там 27 078 справ розглядатимуть 23 роки;
  • Житомирський окружний адмінсуд має 21 суддю замість 208 — на 23 557 його справ треба 19,5 років;
  • Харківський окружний адмінсуд: має 28 суддів замість 217 — на 20 535 справ піде 20 років.
"У реальності, звичайно, справи розглядають ціною багатократного навантаження на суддів та працівників апаратів. Відповідно чекати 35 років не потрібно, але наскільки вистачить людей в таких умовах?", — написав Гуржи.

У коментарях під своїм дописом Гуржи повідомив, що за рік кількість позовів до держави зросла на 21%, і що наведені ним дані — це лише перша п'ятірка адмінсудів за кількістю справ. За його словами, ситуація в інших адмінсудах не менш важка.

Що відомо про недофінансування судів

11 вересня 2025 року Вища рада правосуддя заявила про критичне недофінансування українських судів та закликала уряд переглянути закладені в бюджеті 2026 року видатки. Володимир Гуржи повідомляв, що у 2026 році в Україні планувалося заповнити 2122 вакансії суддів місцевих та апеляційних судів, проте в наявному проєкті бюджету не було передбачено кошти на зарплату для 1963 нових суддів.

