Рада провалила голосування за призначення чотирьох суддів Конституційного суду

У середу, 8 жовтня, Верховна Рада намагалася призначити нових суддів Конституційного Суду, проте жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

За даними нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка, для затвердження кандидата на посаду судді потрібно аби він набрав 226 голосів.

Проте кандидат від "Слуги народу" Захар Тропін отримав лише 224 голоси, Юлія Кириченко — 179, а Тарас Цимбалістий — 84, також не вистачило необхідної кількості голосів й Оксані Клименко.

