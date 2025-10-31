Європейська комісія розпочне переговори з окремими країнами ЄС щодо скасування односторонніх заборон на експорт української продукції. Там вважають, що оновлена Угода про вільну торгівлю належно збалансовує підтримку України та захист чутливих секторів європейського ринку.

Про це на брифінгу заявив заступник головної речниці Європейської комісії Олоф Ґілл, передає кореспондентка Суспільного.

Він нагадав, що 29 жовтня набули чинності зміни до угоди щодо Поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між ЄС та Україною

"Ми вважаємо, що оновлена угода забезпечує належний баланс між наданням важливої економічної підтримки у вигляді сприятливих умов торгівлі для України та, з іншого боку, наданням надійного та належного захисту нашим чутливим економічним секторам тут, в ЄС", — зазначив Ґілл, виділивши агропромисловий комплекс.

За його словами, оскільки цього балансу досягли, Єврокомісія не вбачає підстав для продовження односторонніх експортних обмежень, запроваджених деякими державами-членами.

"Виходячи з цього переконання, ми зараз будемо вести переговори з вищезазначеними державами-членами (Польща, Угорщина й Словаччина — ред.) з метою домогтися скасування цих заборон. Це єдине, на чому ми будемо зосереджуватися на цей час, і це наш пріоритет", — заявив представник Єврокомісії.

Він додав, що Єврокомісія розгляне інші варіанти, лише "якщо ці переговори не приведуть до бажаного результату".

Міністерство сільського господарства Польщі заявило, що не скасовуватиме безстрокову заборону на імпорт з України пшениці, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшнику, борошна, макухи, висівок, яка діє з 2023 року, попри набуття чинності оновленої торгівельної угоди між ЄС та Україною.

Окрім того, проти скасування цієї ж заборони виступають Угорщина та Словаччина.

29 жовтня набули чинності зміни до угоди щодо Поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Вони забезпечують подальше зниження тарифів, але водночас обмежують імпорт чутливої сільгосппродукції до ЄС.

Що передувало

Угода про асоціацію між ЄС та Україною, включно з ПВЗВТ, була підписана 27 червня 2014 році. Вона скасувала переважну більшість усіх тарифів, зокрема на промислові товари.

Після повномасштабного вторгнення Росії, ЄС запровадив тимчасові автономні торговельні заходи (АТМ), які пропонували високий рівень односторонньої лібералізації. Їхня дія закінчилася 5 червня 2025 року.

Комісія прагнула перевести торговельні домовленості з тимчасового режиму АТМ в оновлений постійний режим ПВЗВТ. 30 червня ЄС та Україна досягли принципової згоди щодо перегляду, а 14 жовтня офіційно ухвалили рішення про перегляд угоди, яка й набрала чинності 29 жовтня.

Обидві сторони також домовилися про вивчення заходів, які допоможуть українським експортерам вийти на традиційні ринки в третіх країнах, тим самим забезпечуючи додаткові комерційні можливості для України та сприяючи глобальній продовольчій безпеці.