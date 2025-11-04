Перейти до основного змісту
Рада ЄС схвалила п'ятий транш Україні на понад 1,8 мільярда євро
Рада ЄС схвалила п'ятий транш Україні на понад 1,8 мільярда євро

Надія Собенко
Євросоюз
Прапор Європейського Союзу всередині атріуму під час саміту ЄС у будівлі Європейської ради в Брюсселі, понеділок, 17 червня 2024 року. AP/Omar Havana

Україна отримає понад 1,8 мільярда євро фінансування після того, як Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про п'ятий транш підтримки в рамках Інструменту ЄС для України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

"Ця сума відображає успішне виконання Україною дев'яти кроків, необхідних для п'ятого траншу, а також один невиконаний крок із четвертого траншу", — йдеться у повідомленні.

Фінансування спрямоване, головним чином, на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку безперервного функціонування її державного управління

"Платежі в рамках Механізму для України тісно пов'язані з Планом для України, який окреслює стратегію України щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також графік впровадження реформ, що відповідають цілям країни щодо вступу до ЄС протягом наступних років", — зазначили в ЄС.

25 жовтня Рада Європейського Союзу схвалила зміни до Плану України, які є частиною програми Ukraine Facility на 50 мільярдів євро.

Оновлення, запропоноване українським урядом у серпні, стосується коригування термінів реформ, проте ключові зобов'язання України залишилися незмінними.

Що відомо про програму Ukraine Facility

1 лютого 2024 року лідери Євросоюзу на саміті ЄС у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 млрд євро. 27 лютого Європарламент підтримав це рішення, а наступного дня Рада ЄС ухвалила започаткування інструменту.

Програма Ukraine Facility передбачає надання Україні 50 мільярдів євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 мільярдів євро будуть спрямовані до держбюджету для посилення макрофінансової стабільності.

22 травня 2024-го Україна та Євросоюз підписали рамкову угоду щодо фінансування в межах Ukraine Facility. Документ визначає механізми фінансової співпраці між ЄС та Україною, зокрема, щодо управління та контролю використання коштів, а також спільних заходів для запобігання корупції.

