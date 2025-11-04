Рада ЄС схвалила п'ятий транш Україні на понад 1,8 мільярда євро

Україна отримає понад 1,8 мільярда євро фінансування після того, як Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про п'ятий транш підтримки в рамках Інструменту ЄС для України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

"Ця сума відображає успішне виконання Україною дев'яти кроків, необхідних для п'ятого траншу, а також один невиконаний крок із четвертого траншу", — йдеться у повідомленні.

Фінансування спрямоване, головним чином, на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку безперервного функціонування її державного управління

"Платежі в рамках Механізму для України тісно пов'язані з Планом для України, який окреслює стратегію України щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також графік впровадження реформ, що відповідають цілям країни щодо вступу до ЄС протягом наступних років", — зазначили в ЄС.

25 жовтня Рада Європейського Союзу схвалила зміни до Плану України, які є частиною програми Ukraine Facility на 50 мільярдів євро.

Оновлення, запропоноване українським урядом у серпні, стосується коригування термінів реформ, проте ключові зобов'язання України залишилися незмінними.

Що відомо про програму Ukraine Facility

1 лютого 2024 року лідери Євросоюзу на саміті ЄС у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 млрд євро. 27 лютого Європарламент підтримав це рішення, а наступного дня Рада ЄС ухвалила започаткування інструменту.

Програма Ukraine Facility передбачає надання Україні 50 мільярдів євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 мільярдів євро будуть спрямовані до держбюджету для посилення макрофінансової стабільності.

22 травня 2024-го Україна та Євросоюз підписали рамкову угоду щодо фінансування в межах Ukraine Facility. Документ визначає механізми фінансової співпраці між ЄС та Україною, зокрема, щодо управління та контролю використання коштів, а також спільних заходів для запобігання корупції.